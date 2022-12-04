журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині двоє чоловіків підірвалися на гранаті та не вижили

Сьогодні, 11:47 Переглядів: 400

 

Точну причину смерті слідчі дізнаються після проведення ряду судових експертиз

3-го грудня близько 20.20 на території одного із приватних господарств у селищі Котельва підірвалися двоє чоловіків.

Андрій Аджубей, начальник сектору поліцейської діяльності №1 (смт. Котельва) Полтавського районного управління поліції, повідомив:

- До чергової частини нашого підрозділу надійшло повідомлення від медиків про вибух невідомого предмета, внаслідок якого травмувались двоє чоловіків. Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Наразі відомо, що внаслідок вибуху тяжкі травми отримав 39-річний власник господарства та його 43-річний товариш.

Із місця події травмованих госпіталізували «швидкою» до лікарні, але, на жаль, врятувати чоловіків не вдалося. Поліція не виключає версії вибуху бойової гранати, але більш точну причину смерті та самої події слідчі дізнаються після проведення ряду судових експертиз.

За даним фактом слідчий підрозділ, за процесуального керівництва Диканської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за пунктом 1 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України. На даний час тіла померлих направили на судово-медичні експертизи для встановлення причини смерті. Також для з’ясування причини вибуху та природи самого вибухового елементу слідчий призначив ряд інших судових експертиз. Досудове розслідування триває.

*Фото ілюстративне

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: УП
Теги: Котельва граната вибух загиблі
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 47 від 24 листопада 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

Всі pdf

Вверх