На Полтавщині двоє чоловіків підірвалися на гранаті та не вижили

3-го грудня близько 20.20 на території одного із приватних господарств у селищі Котельва підірвалися двоє чоловіків.
Андрій Аджубей, начальник сектору поліцейської діяльності №1 (смт. Котельва) Полтавського районного управління поліції, повідомив:
Із місця події травмованих госпіталізували «швидкою» до лікарні, але, на жаль, врятувати чоловіків не вдалося. Поліція не виключає версії вибуху бойової гранати, але більш точну причину смерті та самої події слідчі дізнаються після проведення ряду судових експертиз.
За даним фактом слідчий підрозділ, за процесуального керівництва Диканської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за пунктом 1 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України. На даний час тіла померлих направили на судово-медичні експертизи для встановлення причини смерті. Також для з’ясування причини вибуху та природи самого вибухового елементу слідчий призначив ряд інших судових експертиз. Досудове розслідування триває.
*Фото ілюстративне
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер