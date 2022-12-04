Дар, ельфи та котик: що новенького юним кременчужанам почитати на вихідних

Діти, мабуть, найкращі читачі, бо коли, як не в дитинстві, майже кожна книга здається цікавою та захопливою. А якщо вона ще і яскрава, з гарною поліграфією, то «сама так і проситься до рук». Ось саме такі книги для дітей від Українського інституту книги й отримала одна із бібліотек нашого міста, а точніше бібліотека-філія №1 КМПБ, що за адресою проспект Лесі Українки, 13
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Галина Вдовиченко «Містельфи»
У середмісті Львова на дахах живуть крихітні крилаті хлопці й дівчата – містельфи. Це міські ельфи. У кожного з них — своя вежка, своя робота і спільні розваги в повітрі. Одного дня їхній безтурботності настане кінець. Міські підземелля захоплять щури-мутанти, які загрожуватимуть усьому місту. Захищати себе доведеться не лише людям і містельфам…
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Ніна Гундертшне «Олівець професора Плюмбума. Серед риб!»
Олівець професора Плюмбума – чарівний. Користуючись ним, можна мандрувати іншими світами. Сталося лихо – Карузо, улюблений котик Ганни, зник! Проте чарівний олівець узявся допомогти й заніс дівчинку та її друга Генрі на самісіньке дно океану. Дивним чином вони змогли плавати неначе риби, а також спілкуватися з підводними мешканцями. Діти з’ясували, що акуляча поліція заарештувала волохату рибу. Напевне це і є дорогенький Карузо! Отож, якщо вам цікаво, чи змогли діти врятувати пухнастого улюбленця, то обов’язково завітайте до бібліотеки та прочитайте книгу.
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Метт Гейґ «Еві і тварини»
Про що думають тварини? Ми можемо тільки здогадуватися. А от одинадцятирічна Еві знає. Усі вважають її звичайною дівчинкою – хіба що занадто тихою та непримітною. І ніхто, крім її тата, не знає, що в Еві є особлива здібність. Вона має дар, який дозволяє їй чути думки тварин і розмовляти з ними. Тільки от ця здібність дуже небезпечна (принаймі так каже батько дівчинки), тому треба тримати її в секреті. Та коли в місті починають коїтися дивні речі, заради порятунку близьких людей і всіх тварин Еві доведеться викрити себе. Дівчинка мусить дізнатися таємницю свого минулого і перемогти загадкового чоловіка, який має таку ж суперсилу, як і в неї, але набагато потужнішу.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер