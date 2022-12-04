Дар, ельфи та котик: що новенького юним кременчужанам почитати на вихідних

У середмісті Львова на дахах живуть крихітні крилаті хлопці й дівчата – містельфи. Це міські ельфи. У кожного з них — своя вежка, своя робота і спільні розваги в повітрі. Одного дня їхній безтурботності настане кінець. Міські підземелля захоплять щури-мутанти, які загрожуватимуть усьому місту. Захищати себе доведеться не лише людям і містельфам…

Олівець професора Плюмбума – чарівний. Користуючись ним, можна мандрувати іншими світами. Сталося лихо – Карузо, улюблений котик Ганни, зник! Проте чарівний олівець узявся допомогти й заніс дівчинку та її друга Генрі на самісіньке дно океану. Дивним чином вони змогли плавати неначе риби, а також спілкуватися з підводними мешканцями. Діти з’ясували, що акуляча поліція заарештувала волохату рибу. Напевне це і є дорогенький Карузо! Отож, якщо вам цікаво, чи змогли діти врятувати пухнастого улюбленця, то обов’язково завітайте до бібліотеки та прочитайте книгу.