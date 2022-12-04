Спортивні школи у громадах Полтавщини мають працювати, – Лунін

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 57

В обласній військовій адміністрації наполягають, що спорт у Полтавській області живе та розвивається

У Полтаві обговорили необхідність і шляхи популяризації масового й професійного спорту та здорового способу життя. Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

- Обговорили з представниками обласного відділення Національного олімпійського комітету України основні завдання, які стоять перед нами у галузі фізичної культури та спорту, - розповів він.

Можна виділити основні тези:

розвиток ДЮСШ у громадах області - у кожній спортивна школа має працювати;

забезпечення участі спортсменів Полтавщини у міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи, світу та Олімпійських іграх;

розвиток інфраструктури та підтримка спортсменів, тренерів і спортивних федерацій.

Раніше ми писали, що усі спортивні споруди обласного підпорядкування Полтавщини внесли до електронного реєстру.