Спортивні школи у громадах Полтавщини мають працювати, – Лунін
Сьогодні, 13:03
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В обласній військовій адміністрації наполягають, що спорт у Полтавській області живе та розвивається
У Полтаві обговорили необхідність і шляхи популяризації масового й професійного спорту та здорового способу життя. Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.
- Обговорили з представниками обласного відділення Національного олімпійського комітету України основні завдання, які стоять перед нами у галузі фізичної культури та спорту, - розповів він.
Можна виділити основні тези:
- розвиток ДЮСШ у громадах області - у кожній спортивна школа має працювати;
- забезпечення участі спортсменів Полтавщини у міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи, світу та Олімпійських іграх;
- розвиток інфраструктури та підтримка спортсменів, тренерів і спортивних федерацій.
Раніше ми писали, що усі спортивні споруди обласного підпорядкування Полтавщини внесли до електронного реєстру.
Автор: Володимир Дмитренко
Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація
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