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Кременчуцький ЦНАП не прийматиме заяв на оформлення субсидій і пільг на оплату компослуг

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 290

 

Але це тимчасово

Кременчуцький ЦНАП тимчасово призупиняє приймання заяв на оформлення житлових субсидій та пільг на оплату комунальних послуг.

Постановою уряду №1041 від 16.09.2022 внесено зміни до порядків надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Зокрема, постанова передбачає, що з 1 грудня повноваження з призначення та виплати житлових субсидій переходять від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення до органів Пенсійного фонду України.

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Таким чином, до налагодження співпраці з Головним управлінням Пенсійного фонду України в Полтавській області та надання технічної можливості приймати заяви на послуги, Кременчуцький ЦНАП тимчасово призупиняє приймання заяв на послуги:

  • призначення житлових субсидій;
  • зміна способу отримання пільги на житлово-комунальні послуги на грошову готівкову форму;
  • надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу у грошовій формі;
  • призначення пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку та інших пільг окремим категоріям громадян, передбачених законодавством України (включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП) інформації про пільговика;
  • видача довідки про перебування (не перебування) на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП).

Про відновлення приймання заяв на послуги ЦНАП повідомить додатково.

Працівники ЦНАПу нагадують:

  • для того, щоб отримати субсидію на опалювальний період, потрібно подати заяву до уповноваженого органу до 15 грудня включно;
  • у разі зміни обставин, які впливають на розмір субсидії, необхідно повідомити про них протягом 30 календарних днів з дня виникнення;
  • у приміщенні головного офісу ЦНАП (вул. Покровська, 14, каб. 15) продовжує надавати консультації фахівець відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області щоп’ятниці з 9.00 до 11.00.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: ЦНАП послуги субсидія Комунальні послуги пільги
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