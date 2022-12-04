Кременчуцький ЦНАП не прийматиме заяв на оформлення субсидій і пільг на оплату компослуг

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Кременчуцький ЦНАП тимчасово призупиняє приймання заяв на оформлення житлових субсидій та пільг на оплату комунальних послуг.

Постановою уряду №1041 від 16.09.2022 внесено зміни до порядків надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Зокрема, постанова передбачає, що з 1 грудня повноваження з призначення та виплати житлових субсидій переходять від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення до органів Пенсійного фонду України.

Таким чином, до налагодження співпраці з Головним управлінням Пенсійного фонду України в Полтавській області та надання технічної можливості приймати заяви на послуги, Кременчуцький ЦНАП тимчасово призупиняє приймання заяв на послуги:

призначення житлових субсидій;

зміна способу отримання пільги на житлово-комунальні послуги на грошову готівкову форму;

надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу у грошовій формі;

призначення пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку та інших пільг окремим категоріям громадян, передбачених законодавством України (включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП) інформації про пільговика;

видача довідки про перебування (не перебування) на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП).

Про відновлення приймання заяв на послуги ЦНАП повідомить додатково.

Працівники ЦНАПу нагадують: