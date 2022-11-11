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Який середній розмір субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг на Кременчуччині

Сьогодні, 18:04 Переглядів: 50

 

У Кременчуцькому районі на обліку перебуває понад 17 тисяч переселенців

Кременчуцьке районне управління соціального захисту населення протягом жовтня продовжувало призначення та виплати житлових субсидій, пільг і державних допомог.

Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

За його словами за минулий місяць управління зробило виплати понад 21 тисячі громадян на загальну суму 26,3 млн грн.

Зокрема, понад 5 тисячам осіб виплачені майже 3 млн грн в якості пільг на оплату житлово-комунальних послуг, 9,5 тисячам сімей виплачені житлові субсидії на загальну суму майже 7 млн грн та 7 тисячам осіб виплачені різні державні допомоги на 16,5 млн грн.

Артем Даценко зазначив, що середній розмір житлової субсидії у жовтні становив 725 грн, а середній розмір пільг на оплату житлово-комунальних послуг – 550 грн.

Станом на 31 жовтня Кременчуцьким районним управлінням соціального захисту населення взято на облік понад 17 тисяч внутрішньо переміщених осіб (без врахування Кременчука і Горішніх плавнів). З них 11585 призначені державні допомоги на проживання.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА соціальні виплати субсидії пільги переселенці
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