З 1 грудня субсидії призначатиме Пенсійний фонд

З 1 грудня призначення житлових субсидій здійснюватимуть органи Пенсійного фонду України, а контроль за правильністю призначення і виплати житлових субсидій здійснюватиме Національна соціальна сервісна служба та її територіальні органи.
Про це повідомила Людмила Корнієнко, директорка департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної військової адміністрації.
Ділимося з вами нововведеннями відповідно до Постанови КМУ від 16 вересня 2022 р. №1041 щодо надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг Пенсійним фондом України.
Прийом документів на призначення (перерахунок) розміру житлових субсидій за екстериторіальним принципом, тобто незалежно від місця проживання здійснюватимуть сервісні центри Пенсійного фонду України.
Звернутися за призначенням субсидії та подати документи також можна через:
Документи для призначення житлової субсидії також можна подати дистанційно:
Для того, щоб з 1 січня 2023 р. забезпечити безперебійний процес надання житлових субсидій (прийом громадян, призначення, нарахування і виплата) через органи Пенсійного фонду України, управліннями соціального захисту населення напрацьовані та сформовані бази даних одержувачів житлової субсидії з подальшою передачею їх ПФУ, для того, щоб уникнути необхідності додаткового звернення громадян.
За її словами, сім’ї, які на сьогодні не отримують субсидію, можуть звернутись за її призначенням, подавши відповідну заяву та декларацію.
У разі, якщо заява буде надана протягом двох місяців з початку опалювального сезону, житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання. Тобто, якщо звернення надійде до 15 грудня, то право на отримання субсидії буде розглянуто з жовтня.
Перелік відділів обслуговування громадян (сервісних центрів) Пенсійного фонду України у Кременчуцькому районі, які проводять прийом громадян з питань призначення житлових субсидій:
Відділ обслуговування громадян №2 (сервісний центр)
Відділ обслуговування громадян №3 (сервісний центр)
Відділ обслуговування громадян №5 (сервісний центр)
Відділ обслуговування громадян №6 (сервісний центр)
Відділ обслуговування громадян №6 (сервісний центр)
Раніше ми писали, що у листопаді додатково нарахували субсидії 15 тисяч сімей, яким у жовтні не призначили субсидію у зв’язку з перевищенням обов’язкової частки платежу вартості житлово-комунальних послуг у межах соціальних нормативів.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер