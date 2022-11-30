З 1 грудня субсидії призначатиме Пенсійний фонд

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 265

З 1 грудня призначення житлових субсидій здійснюватимуть органи Пенсійного фонду України, а контроль за правильністю призначення і виплати житлових субсидій здійснюватиме Національна соціальна сервісна служба та її територіальні органи.

Про це повідомила Людмила Корнієнко, директорка департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної військової адміністрації.

Ділимося з вами нововведеннями відповідно до Постанови КМУ від 16 вересня 2022 р. №1041 щодо надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг Пенсійним фондом України.

Прийом документів на призначення (перерахунок) розміру житлових субсидій за екстериторіальним принципом, тобто незалежно від місця проживання здійснюватимуть сервісні центри Пенсійного фонду України.

Звернутися за призначенням субсидії та подати документи також можна через:

уповноважену особу відповідної територіальної громади;

управління соціального захисту населення в містах обласного значення;

центри надання адміністративних послуг.

Документи для призначення житлової субсидії також можна подати дистанційно:

направити поштою до сервісного центру Пенсійного фонду України;

подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

мобільний додаток Пенсійного фонду України;

на порталі «Дія».

— Для органів соціального захисту населення важливо, щоб кожен мешканець області, який потребує державної підтримки при оплаті за житлово-комунальні послуги отримав житлову субсидію, — розповіла Людмила Корнієнко.

Для того, щоб з 1 січня 2023 р. забезпечити безперебійний процес надання житлових субсидій (прийом громадян, призначення, нарахування і виплата) через органи Пенсійного фонду України, управліннями соціального захисту населення напрацьовані та сформовані бази даних одержувачів житлової субсидії з подальшою передачею їх ПФУ, для того, щоб уникнути необхідності додаткового звернення громадян.

— Таким чином, для громадян, які вже отримують житлову субсидію, нічого не зміниться. Громадяни, як і раніше, отримуватимуть відповідні кошти на свій банківський рахунок або через поштове відділення, — заявила Людмила Корнієнко.

За її словами, сім’ї, які на сьогодні не отримують субсидію, можуть звернутись за її призначенням, подавши відповідну заяву та декларацію.

У разі, якщо заява буде надана протягом двох місяців з початку опалювального сезону, житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання. Тобто, якщо звернення надійде до 15 грудня, то право на отримання субсидії буде розглянуто з жовтня.



Перелік відділів обслуговування громадян (сервісних центрів) Пенсійного фонду України у Кременчуцькому районі, які проводять прийом громадян з питань призначення житлових субсидій:

Відділ обслуговування громадян №2 (сервісний центр)

м. Глобине, вул. Центральна 269/7, тел. 05365 25674

с. Семенівка, вул. Незалежності 44, тел. 05341 91136

Відділ обслуговування громадян №3 (сервісний центр)

м. Горішні Плавні, вул. Миру, 29, тел. 05348 41102

Відділ обслуговування громадян №5 (сервісний центр)

с. Козельщина, вул. Монастирська, 47, тел. 05342 31398

Відділ обслуговування громадян №6 (сервісний центр)

м. Кременчук, вул. Велика набережна, 9, тел. 0536 780 887

Відділ обслуговування громадян №6 (сервісний центр)

м. Кременчук, вул. Велика набережна, 9, тел. 0536 780 887

Раніше ми писали, що у листопаді додатково нарахували субсидії 15 тисяч сімей, яким у жовтні не призначили субсидію у зв’язку з перевищенням обов’язкової частки платежу вартості житлово-комунальних послуг у межах соціальних нормативів.