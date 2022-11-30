У листопаді додатково нарахували 15 тисяч субсидій на оплату комунальних послуг

Для своєчасного проведення розрахунків розмірів житлових субсидій на опалювальний сезон 2022/2023 років департамент соцзахисту Полтавської ОВА координує діяльність управлінь соціального захисту населення області щодо розрахунків житлових субсидій на опалювальний період з урахуванням послуги опалення.
Про це повідомила Людмила Корнієнко, директорка департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної військової адміністрації.
За її словами, розрахунки провели по кожній особовій справі отримувачів житлових субсидій без звернення громадян згідно з даними Державної податкової служби України, Пенсійного фонду України та підприємств-надавачів комунальних послуг.
Враховуючи, що відповідно до чинного законодавства житлова субсидія на оплату послуги опалення (централізованого, автономного та індивідуального) розраховується з 16 жовтня 2022 р., органи соцзахисту провели поетапне нарахування житлових субсидій на опалювальний період:
За листопад 2022 р. житлову субсидію призначено 126,2 тис. сімей на 208,7 млн грн. Крім того, у листопаді додатково нарахували субсидії 15 тис. сімей, яким у жовтні не призначили субсидію у зв’язку з перевищенням обов’язкової частки платежу вартості житлово-комунальних послуг у межах соціальних нормативів.
Раніше ми писали, що до кінця опалювального сезону кременчужанам не підійматимуть вартість побутової електроенергії.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер