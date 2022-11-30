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У листопаді додатково нарахували 15 тисяч субсидій на оплату комунальних послуг

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 175

 

Субсидії за грудень мають нарахувати до 15 числа

Для своєчасного проведення розрахунків розмірів житлових субсидій на опалювальний сезон 2022/2023 років департамент соцзахисту Полтавської ОВА координує діяльність управлінь соціального захисту населення області щодо розрахунків житлових субсидій на опалювальний період з урахуванням послуги опалення.

Про це повідомила Людмила Корнієнко, директорка департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної військової адміністрації.

За її словами, розрахунки провели по кожній особовій справі отримувачів житлових субсидій без звернення громадян згідно з даними Державної податкової служби України, Пенсійного фонду України та підприємств-надавачів комунальних послуг.

Враховуючи, що відповідно до чинного законодавства житлова субсидія на оплату послуги опалення (централізованого, автономного та індивідуального) розраховується з 16 жовтня 2022 р., органи соцзахисту провели поетапне нарахування житлових субсидій на опалювальний період:

  • до 25 жовтня — з урахуванням послуги опалення відповідно до кількості днів опалювального періоду;
  • до 25 листопада — на повний місяць опалювального сезону.

За листопад 2022 р. житлову субсидію призначено 126,2 тис. сімей на 208,7 млн грн. Крім того, у листопаді додатково нарахували субсидії 15 тис. сімей, яким у жовтні не призначили субсидію у зв’язку з перевищенням обов’язкової частки платежу вартості житлово-комунальних послуг у межах соціальних нормативів.

— Наразі управління соціального захисту населення проводять підготовчу роботу для забезпечення нарахування житлових субсидій за грудень поточного року у стислі терміни, а саме до 15 грудня, — додала Людмила Корнієнко.

Раніше ми писали, що до кінця опалювального сезону кременчужанам не підійматимуть вартість побутової електроенергії.


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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: depositphotos.com
Теги: субсидія ЖКГ субсидії Департамент соціального захисту населення Полтавська ОВА нарахування
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