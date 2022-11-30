Як медзаклади Кременчука готуються до роботи під час блекауту

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 231

Як лікувальні заклади Кременчука готуються до роботи в умовах блекауту, повідомляє сайт Кременчуцької міськради.

У лікарню інтенсивного лікування «Кременчуцька» придбали додатковий паливний генератор, що дасть можливість забезпечити електроенергією ще кілька відділень медичного закладу та ліфт. Кілька генераторів, придбаних раніше, підключені й готові до роботи.

За словами керівника лікарні «Кременчуцька» Оксани Корлякової, на випадок блекауту лікарня на вулиці Михайла Парнети, 2 буде забезпечена і водою. На її території є дві свердловини, одна з яких заведена в систему водопостачання лікарні. Найближчим часом планують встановити свердловини на вулиці Лесі Українки, 80 з можливістю постачання води до приміщення інфекційного відділення.

Також придбали генератор і для центру первинної медико-санітарної допомоги №1, щоб сімейні лікарі у період відключення електроенергії могли працювати у звичному режимі й приймати пацієнтів. Він також дасть можливість забезпечити роботу колцентру, який працює на базі цього лікувального закладу з 8.00 до 18.00.