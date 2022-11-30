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Кременчук, Спорт

Маленькі кременчужани здобули почесні нагороди у Києві, Полтаві та Олександрії

Сьогодні, 07:43 Переглядів: 233

 

Танцювали та збирали гроші на допомогу ЗСУ

Учасники клубу Demovskyy Dance Club взяли участь у різних танцювальних категоріях та здобули почесні нагороди. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

26 листопада у межах Київського благодійного туру танцювальних фестивалів на підтримку ЗСУ «Все буде Україна» проходив Відкритий чемпіонат міста Києва зі спортивних танців - 2022.

27 листопада кременчуцькі танцюристи змагалися відразу у двох турнірах: Відкриті всеукраїнські фестивалі зі спортивних танців «Autumn UDU Cup» та «VIVA Dan's Cup», що відбулися у Полтаві та Олександрії.

У Полтаві змагалися і наймолодші вихованці клубу, для більшості з яких це був їх дебют на паркеті. У всіх вікових категоріях цих змагань танцюристи вибороли перемогу та посіли призові місця.

Під час спортивних змагань у Полтаві учасники турніру взяли участь у благодійному зборі на потреби ЗСУ, кошти від якого будуть спрямовані на покупку автомобіля для виконання бойових завдань.

Раніше ми писали, що кременчужанки вдало виступили у турнірі з художньої гімнастики «Карпатія» в Ужгороді та у командному чемпіонаті з художньої гімнастики у Полтаві.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: спортивні танці чемпіонат турнір призові місця фестиваль допомога ЗСУ
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