Вчора у Кременчуці зареєстрували 17 випадків захворювання на COVID-19

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29 листопада у Кременчуці зареєстрували 17 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

6 жінок віком від 48 до 77 років;

10 чоловіків віком 22 до 85 років;

1 дитина першого року життя.

16 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 - перебуває на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 11 пацієнтів.

Одужали 22 особи. Випадків смерті не зареєстровано від COVID-19.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 059;

одужало - 26 215;

померло - 731.

Нагадуємо, що 27 листопада у Кременчуці від COVID-19 помер 83-річний чоловік.