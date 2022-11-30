Вчора у Кременчуці зареєстрували 17 випадків захворювання на COVID-19

29 листопада у Кременчуці зареєстрували 17 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
16 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 - перебуває на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 11 пацієнтів.
Одужали 22 особи. Випадків смерті не зареєстровано від COVID-19.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що 27 листопада у Кременчуці від COVID-19 помер 83-річний чоловік.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер