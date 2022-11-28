На вихідних у Кременчуці від COVID-19 помер 83-річний чоловік

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 206

За 2 дні у 4 кременчужан виявили коронавірус

26-27 листопада у Кременчуці зареєстрували 4 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді. Захворіли: 3 жінки віком від 36 до 76 років;

1 чоловік віком 65 років. Усі 4 перебувають під наглядом сімейних лікарів. В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 9 пацієнтів. На жаль, 27 листопада помер 83-річний чоловік Всього з початку пандемії: зареєстровано - 27 034;

одужало - 26 169;

померло - 731. Нагадуємо, що 25 листопада у Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на COVID-19.

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