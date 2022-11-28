На вихідних у Кременчуці від COVID-19 помер 83-річний чоловік

26-27 листопада у Кременчуці зареєстрували 4 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
Усі 4 перебувають під наглядом сімейних лікарів.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 9 пацієнтів.
На жаль, 27 листопада помер 83-річний чоловік
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що 25 листопада у Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на COVID-19.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер