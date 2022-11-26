Учора COVID-19 виявили у 8 кременчужан

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25 листопада у Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

4 жінки віком від 34 до 63 років;

4 чоловіки віком від 21 до 64 років.

Усі 8 перебувають під наглядом сімейних лікарів.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 14 пацієнтів.

Одужали 22 особи. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 030;

одужало – 26 169;

померло - 730.

Нагадуємо, що 24 листопада 12 кременчужан захворіли на COVID-19.