Небайдужий кременчужанин допоміг копам затримати крадіїв

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Чоловік сам затримав молодиків до приїзду поліції

26 листопада небайдужий кременчужанин допоміг копам затримати ймовірних крадіїв. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Він звернувся на лінію 102 та повідомив, що став очевидцем можливої крадіжки із житлового будинку, де відсутні власники.

Заявнику вдалося затримати громадян 23-річного та 24-річного віку. Патрульні поліцейські ж встановили дані ймовірних крадіїв, які не заперечували, що виносили майно з чужого будинку.

Охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події.