«Полтававодоканал» і «Полтаватеплоенерго» отримають по 75 тисяч грн на генератори

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 82

По 74 тис. грн отримають два обласні підприємства «Полтававодоканал» і «Полтаватеплоенерго». Як поінформував начальник Полтавської обласної військової адміністрації, Дмитро Лунін, 25 листопада, на сесії обласної ради депутати підтримали це рішення, адже стабільні енерго-, тепло- та водопостачання – один із пріоритетів роботи області на цю зиму.

Кошти використають на придбання ремонтної техніки й на закупівлю генераторів не тільки для Полтави, а й інших громад, де працюють ці підприємства. Генератори допоможуть безперебійно надавати тепло і воду, навіть в умовах відключень електроенергії.

- Постійно й послідовно підтримуємо наші підприємства ЖКГ, щоб вони стабільно працювали, а в людей були тепло, світло й вода в оселях. Дякую депутатам за підтримку важливих рішень для комунальної сфери Полтавщини, – написав Лунін у своєму телеграм-каналі.