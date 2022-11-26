«Полтававодоканал» і «Полтаватеплоенерго» отримають по 75 тисяч грн на генератори

По 74 тис. грн отримають два обласні підприємства «Полтававодоканал» і «Полтаватеплоенерго». Як поінформував начальник Полтавської обласної військової адміністрації, Дмитро Лунін, 25 листопада, на сесії обласної ради депутати підтримали це рішення, адже стабільні енерго-, тепло- та водопостачання – один із пріоритетів роботи області на цю зиму.
Кошти використають на придбання ремонтної техніки й на закупівлю генераторів не тільки для Полтави, а й інших громад, де працюють ці підприємства. Генератори допоможуть безперебійно надавати тепло і воду, навіть в умовах відключень електроенергії.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер