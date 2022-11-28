Невдовзі у Полтаві запрацює апарат, який опромінює рак, не вражаючи здорові тканини

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 647

У Полтавському обласному онкодиспансері вже завершуються ремонтні роботи в спеціальному бункері для прискорювача

Невдовзі у Полтаві запрацює перший в області лінійний прискорювач для лікування раку. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Унікальність такого апарата в тому, що він опромінює будь-яку локалізацію пухлини, не вражаючи здорові тканини. Застосовувати його можна при всіх видах онкозахворювань: головного мозку, легень, кишківника.

У Полтавському обласному онкодиспансері вже завершуються ремонтні роботи в спеціальному бункері для цього американського обладнання. Директор Полтавського обласного онкологічного диспансеру Орест Вовк розповів, як просувається підготовка приміщення.