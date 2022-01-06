До України прибув лінійний прискорювач за 60 млн грн для Полтавського онкодиспансеру

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 2

Крім того, для онкодиспансеру закупили ще рідинний цитологічний аналізатор для проведення скринінгу ранніх форм раку шийки матки

Перший лінійний прискорювач Halcyon від американської компанії Varian, який придбали для Полтавщини, вже привезли в Україну. Про це заявив т.в.о. голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін.

- Функціонуватиме новий прискорювач в обласному онкодиспансері, запустити устаткування плануємо вже цього року. Старі променеві апарати радянських часів вивеземо й утилізуємо. Після цього в приміщенні триватиме ремонт, а потім встановимо лінійний прискорювач, – каже Дмитро Лунін. – Такої апаратури не введено в експлуатацію в жодному сусідньому місті.

Застосовувати апарат можна при всіх видах онкозахворювань: головного мозку, легень, кишківника. Лінійний прискорювач – це ефективне лікування раку для пацієнта, адже опромінення детально відтворює форму пухлини, а не «б’є» одразу по всьому організму.

Головний лікар Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру Орест Вовк додає, що за допомогою прискорювача Halcyon лікарі отримують деталізовані об’ємні зображення ракової пухлини, тому можуть адаптувати дозу опромінення під час лікування:

- Лінійний прискорювач безпечно доставляє високі дози радіації безпосередньо в пухлину, що дає змогу зменшити кількість необхідних сеансів. Лікування комфортне для пацієнтів: прискорювач працює безшумно, у нього відкрита конструкція, яка не викликає тривожності навіть у пацієнтів із клаустрофобією. За допомогою відеокамер і мікрофонів можна слідкувати за станом пацієнта та спілкуватися з ним.

Лінійний прискорювач закупили за кошти державного (20 млн грн) та обласного бюджетів (39,5 млн грн).

- Більше людям не доведеться шукати високоточні технології в приватних клініках, у столиці чи навіть за кордоном. Для жителів регіону послуги прискорювача будуть безкоштовними! – зазначив Дмитро Лунін.

Крім того, для онкодиспансеру закупили ще рідинний цитологічний аналізатор для проведення скринінгу ранніх форм раку шийки матки, який визнаний у більшості країн світу як «золотий стандарт» профілактики цього захворювання.