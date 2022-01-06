До України прибув лінійний прискорювач за 60 млн грн для Полтавського онкодиспансеру

Крім того, для онкодиспансеру закупили ще рідинний цитологічний аналізатор для проведення скринінгу ранніх форм раку шийки матки
Перший лінійний прискорювач Halcyon від американської компанії Varian, який придбали для Полтавщини, вже привезли в Україну. Про це заявив т.в.о. голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін.
Застосовувати апарат можна при всіх видах онкозахворювань: головного мозку, легень, кишківника. Лінійний прискорювач – це ефективне лікування раку для пацієнта, адже опромінення детально відтворює форму пухлини, а не «б’є» одразу по всьому організму.
Головний лікар Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру Орест Вовк додає, що за допомогою прискорювача Halcyon лікарі отримують деталізовані об’ємні зображення ракової пухлини, тому можуть адаптувати дозу опромінення під час лікування:
Лінійний прискорювач закупили за кошти державного (20 млн грн) та обласного бюджетів (39,5 млн грн).
Крім того, для онкодиспансеру закупили ще рідинний цитологічний аналізатор для проведення скринінгу ранніх форм раку шийки матки, який визнаний у більшості країн світу як «золотий стандарт» профілактики цього захворювання.
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