Ось кому призначені автівки, які купило виконкому Кременчуцьке тролейбусне управління

Сьогодні, 15:41 Переглядів: 337

Сьогодні, 6 грудня, виконком Кременчуцької міськради задовольнив прохання КТУ і взяв на баланс два автомобілі Toyota RAV4 і Subaru Outback, які підприємство купило напередодні Нового року.

Під час засідання виконкому мер Кременчука Віталій Малецький заявив, що автомобілі потрібні Автозаводській та Крюківській районним адміністраціям – від них є заявки. Але, ймовірно, туди таки передадуть інші авто, а ці виконком залишить собі. Згодом, відповідаючи на запитання журналістів, мер уточнив:

- Далі ми вирішимо, як ними (авто – ред.) розпорядитися. Є заявки від Авозаводської та Крюківської адміністрацій – автомобілі потрібні спеціалістам по роботі з населенням, спеціалістам по благоустрою. Ми вирішимо, які автомобілі передамо їм, а які залишимо у виконкомі.

Нагадаємо, мерія не вперше купує собі автомобілі через збиткове комунальне підприємство КТУ – і не дотримується принципів економії, хоча бюджет дефіцитний. (На початку року КТУ вже купило автомобілі Nissan X-Trail та Ford Fusion.) Натомість бюджетникам мер радить «затягти паски».