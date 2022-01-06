Ось кому призначені автівки, які купило виконкому Кременчуцьке тролейбусне управління

Мер заявив, що машини потрібні Автозаводській та Крюківській райадміністраціям
Сьогодні, 6 грудня, виконком Кременчуцької міськради задовольнив прохання КТУ і взяв на баланс два автомобілі Toyota RAV4 і Subaru Outback, які підприємство купило напередодні Нового року.
Під час засідання виконкому мер Кременчука Віталій Малецький заявив, що автомобілі потрібні Автозаводській та Крюківській районним адміністраціям – від них є заявки. Але, ймовірно, туди таки передадуть інші авто, а ці виконком залишить собі. Згодом, відповідаючи на запитання журналістів, мер уточнив:
Нагадаємо, мерія не вперше купує собі автомобілі через збиткове комунальне підприємство КТУ – і не дотримується принципів економії, хоча бюджет дефіцитний. (На початку року КТУ вже купило автомобілі Nissan X-Trail та Ford Fusion.) Натомість бюджетникам мер радить «затягти паски».
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