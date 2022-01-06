Дозволили бустерну дозу: хто з кременчужан може отримати та як це зробити

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 241

Її вводитимуть громадянам, старшим за 18 років

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко підписав наказ про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих українців, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися. Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці. Проте для цієї дози є обмеження за віком – її вводитимуть людям від 18 років.

За словами Ляшка, бустерна доза має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавіруса «Омікрон». Бажано ввести її у період від 6 до 9 місяців із дати отримання другого щеплення від COVID-19.

2 мільйони 552 тисячі – новий абсолютний рекорд добових випадків COVID-19 зафіксували в світі. США (704 тис), Франція (332 тис), Великобританія (194), Італія (189), Іспанія (137) – п’ятірка лідерів, але зростання кількості випадків відбувається на всіх континентах. Медична система готується до чергового зростання кількості випадків COVID-19 в Україні. Наразі лише три регіони країни подолали позначку у 50% повністю вакцинованого дорослого населення – це Київ (73%), Київська (55%) та Полтавська (51%) області.

Отримати бустерну дозу можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації проти COVID-19.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.

Комбінації вакцин

Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендують також вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною (згідно з дозволеними в Україні схемами).

Люди з ослабленим імунітетом, яким зараз вводять додаткову дозу вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу, оптимальний період введення – від 3 до 6 місяців після додаткової.