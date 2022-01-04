В Україні дозволили щеплення бустерною дозою усім, хто старше 60 років

- Ми дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися. Літні люди зможуть отримати бустерну дозу щонайменше через шість місяців після другої, - йдеться у повідомленні.