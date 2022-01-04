В Україні дозволили щеплення бустерною дозою усім, хто старше 60 років
Сьогодні, 14:15
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5 січня розглядатимуть питання про впровадження бустерної дози для усіх інших категорій населення
Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком 60+. Про підписання відповідного наказу 4 січня повідомив
міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на своїй Facebook-сторінці.
- Ми дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися. Літні люди зможуть отримати бустерну дозу щонайменше через шість місяців після другої, - йдеться у повідомленні.
- Отримати бустерну дозу люди віком 60+ можуть через 6 місяців з дати другого щеплення від COVID-19, оптимально в період від 6 до 9 місяців.
- Перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина до цього. Наприклад, якщо перші два щеплення було зроблено вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech бустерну дозу рекомендовано вводити вакциною Comirnaty/Pfizer.
- За відсутності м-РНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.
Також змінили схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від COVID-19, згідно з якими вакцину CoronaVac тепер можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer).
Крім того, після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZeneca. Мінімальний інтервал між дозами - 28 днів.
Щодо вакцинації вагітних, то жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac, а потім завагітніли, для другої дози перевагу слід надавати мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna.
Вітор Ляшко додав, що 5 січня розглядатиметься питання про впровадження бустерної дози для усіх інших категорій населення.
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