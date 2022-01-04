На Полтавщині вперше за 46 років відремонтували міст через Коломак

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 509

Агентство місцевих доріг Полтавської області повідомляє про відремонтований міст через річку Коломак в селі Черкасівка. За їх інформацією, це перший ремонт за 46 років із дня будівництва ремонт цієї споруди.

Що зроблено в рамках капітального ремонту:

укріпили підводну частину 3 опор (в руслі річки);

відремонтували всі опори;

збудували нові ригелі, підферменники;

змонтували нові балки;

влаштували монолітну залізобетонну плиту прогонової будови;

влаштували деформаційні шви та нанесли гідроізоляцію шляхом напилювання.

Також влаштували покриття, бар'єрне та перильне огородження, змонтували водовідведення та укріпили конус насипу земляного полотна.