На Полтавщині вперше за 46 років відремонтували міст через Коломак
Сьогодні, 14:04
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Роботи виконали в межах програми Велике будівництво
Агентство місцевих доріг Полтавської області повідомляє про відремонтований міст через річку Коломак в селі Черкасівка. За їх інформацією, це перший ремонт за 46 років із дня будівництва ремонт цієї споруди.
Що зроблено в рамках капітального ремонту:
- укріпили підводну частину 3 опор (в руслі річки);
- відремонтували всі опори;
- збудували нові ригелі, підферменники;
- змонтували нові балки;
- влаштували монолітну залізобетонну плиту прогонової будови;
- влаштували деформаційні шви та нанесли гідроізоляцію шляхом напилювання.
Також влаштували покриття, бар'єрне та перильне огородження, змонтували водовідведення та укріпили конус насипу земляного полотна.
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