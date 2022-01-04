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Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині вперше за 46 років відремонтували міст через Коломак

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 509

 Роботи виконали в межах програми Велике будівництво

Агентство місцевих доріг Полтавської області повідомляє про відремонтований міст через річку Коломак в селі Черкасівка. За їх інформацією, це перший ремонт за 46 років із дня будівництва ремонт цієї споруди.
Що зроблено в рамках капітального ремонту:

  • укріпили підводну частину 3 опор (в руслі річки);
  • відремонтували всі опори;
  • збудували нові ригелі, підферменники;
  • змонтували нові балки;
  • влаштували монолітну залізобетонну плиту прогонової будови;
  • влаштували деформаційні шви та нанесли гідроізоляцію шляхом напилювання.

Також влаштували покриття, бар'єрне та перильне огородження, змонтували водовідведення та укріпили конус насипу земляного полотна.

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Автор: Альона Душенко
Теги: дорога Полтавщина
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