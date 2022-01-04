Стало відомо скільки разів допомогли «Очі Кременчука»

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До ситуаційного центру «Безпечне місто» Крменчука надійшло близько 80 запитів на інформацію від Нацполіції, адвокатських запитів та запитів громадян. Про це стало відомо зі щорічного звіту міського голови Кременчука Віталія Малецького.

За допомогою цієї системи встановили 39 автомобілів, які стали учасниками ДТП та зникли з місця події. Надали допомогу правоохоронцям у розкритті 51 кримінального правопорушення, із них 15 тяжких та 6 особливо тяжких.

Цього року запрацює система «Безпечна громада». Планують встановити ще 7 вузлів з 30 камерами на транспортних розв’язках громади з найбільшим транспортним навантаженням.

Нагадаємо, що система «Безпечне місто» запрацювала у березні минулого року. Ця система охоплює 500 камер, які розташовані у місцях найбільшого потоку машин. Доступ до системи мають як комунальники так і правоохоронці, що дає змогу швидко реагувати на події.