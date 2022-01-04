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Стало відомо скільки разів допомогли «Очі Кременчука»

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 501

 

Інформацію озвучив міський голова Кременчука на щорічному звіті

До ситуаційного центру «Безпечне місто» Крменчука надійшло близько 80 запитів на інформацію від Нацполіції, адвокатських запитів та запитів громадян. Про це стало відомо зі щорічного звіту міського голови Кременчука Віталія Малецького.

За допомогою цієї системи встановили 39 автомобілів, які стали учасниками ДТП та зникли з місця події. Надали допомогу правоохоронцям у розкритті 51 кримінального правопорушення, із них 15 тяжких та 6 особливо тяжких.

Цього року запрацює система «Безпечна громада». Планують встановити ще 7 вузлів з 30 камерами на транспортних розв’язках громади з найбільшим транспортним навантаженням.

Депутати на сесії розглянуть подальшу долю системи «Безпечне місто»

Нагадаємо, що система «Безпечне місто» запрацювала у березні минулого року. Ця система охоплює 500 камер, які розташовані у місцях найбільшого потоку машин. Доступ до системи мають як комунальники так і правоохоронці, що дає змогу швидко реагувати на події.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Безпечне місто Безпечна громада Віталій Малецький
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