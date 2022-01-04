У 2022 році, аби вийти на пенсію за віком, кременчужанам знадобиться більше страхового стажу

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 908

Ті, хто не накопичили 15 років стажу, зможуть вийти на пенсію у 65 років і отримувати соціальну виплату у 1854 гривні

У 2022 році в Україні змінюються вимоги до страхового стажу, який дозволить громадянам вийти на пенсію за віком. Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», пенсійний вік і право на призначення пенсії за віком визначається у залежності від набутого людиною відповідного страхового стажу і становить 60, 63 і 65 років.

У 2021 році таке право мали люди з 28-річним страховим стажем. У 2022 році (з 1 січня по 31 грудня) право вийти на пенсію у 60 років матимуть люди, у яких страховий стаж становить не менше 29 років.

Якщо у людини немає такого стажу, то у 2022 році на пенсію у 63 роки зможуть вийти люди зі страховим стажем від 19 до 29 років.

У разі відсутності страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком після досягнення 63 років, така пенсія призначається після досягнення людиною 65-річного віку. Звичайно, за наявності зазначеного страхового стажу, а саме: з 1 січня по 31 грудня 2022 року – від 15 до 19 років.

Українці, які не накопичили 15 років стажу, зможуть вийти на пенсію у 65 років і отримувати соціальну виплату. На сьогоднішній день така виплата становить 1854 гривні.

Перевіряти дані про страховий стаж можна дистанційно, через вебпортал Пенсійного фонду України.