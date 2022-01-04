Сушіть весла: навігація на Дніпрі офіційно закрита

Морська адміністрація оголосила про закінчення навігації на річці Дніпро. Так, Київський, Канівський, Кременчуцький та Середньодніпровський судноплавні шлюзи закриті з 1 січня до 31 березня.
Запорізький та Каховський шлюзи закриють з 16 січня до 31 березня.
Термін перерви у навігації можуть скоротити, якщо планові профілактичні та ремонтні роботи завершать достроково.
Нагадаємо, навігація для маломірних суден закрита ще із 15 листопада.
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