Сушіть весла: навігація на Дніпрі офіційно закрита

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 468

Мова йде про шлюзи, навігація маломірних суден закрита ще з листопада

Морська адміністрація оголосила про закінчення навігації на річці Дніпро. Так, Київський, Канівський, Кременчуцький та Середньодніпровський судноплавні шлюзи закриті з 1 січня до 31 березня.

Запорізький та Каховський шлюзи закриють з 16 січня до 31 березня.

Термін перерви у навігації можуть скоротити, якщо планові профілактичні та ремонтні роботи завершать достроково.

Нагадаємо, навігація для маломірних суден закрита ще із 15 листопада.