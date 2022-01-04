На Полтавщині 81-річна бабуся потрапила під потяг і вижила

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3-го січня, близько 11.25, в селі Оржиця Лубенського району потяг травмував жінку. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

За попередньою інформацією, на залізничному перегоні Гребінка – 805 км, вантажний потяг сполученням «Гребінка-Шевченко», збив 81-річну жінку, яка в цей момент перетинала залізничні колії.

Бабуся вижила - її ушпиталили до Гребінківської міської лікарні.

За даним фактом слідчий вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.276 (Порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило спричинили потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.