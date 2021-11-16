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Надзвичайні новини

Відучора на Полтавщині закрита навігація для маломірних суден

Сьогодні, 15:59 Переглядів: 276 Коментарів: 3

 

Зачохляйте човни

Із 15 листопада на водних об’єктах Полтавщини закрита навігація для маломірних суден*. Дату закриття навігації визначена розпорядженням голови облдержадміністрації від 9 березня №166.

Водна поліція Полтавщини закликає власників маломірних (малих) суден та баз для їх стоянки дотримуватися встановлених вимог.

*Маломірні судна - це самохідні судна з головними двигунами потужністю менш як 75 к.с. (55 кВт) і несамохідні судна та парусні судна валовою місткістю менш як 80 регістрових тонн (або одиниць), а також моторні судна незалежно від потужності двигунів, але валовою місткістю не більш як 10 регістрових тонн (або одиниць) та несамохідні судна (гребні човни вантажопідйомністю 100 і більше кілограмів, байдарки - 150 і більше кілограмів та надувні судна - 225 і більше кілограмів), що належать громадянам. Джерело: ст. 116 КУпАП

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Автор: Руслана Горгола
Теги: навигация
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Коментарі: 3

3 799
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zzzzzz:
Сьогодні, 16:10

что есть маломерное судно?


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212
VladimirS:
Сьогодні, 16:17

Маломірне судно – самохідне судно з головними двигунами менш як 55 кВт і несамохідні та вітрильні судна валовою місткістю менш як 80 регістрових тонн, а також моторні судна незалежно від потужності двигунів, або валовою місткістю не більш як 10 регістрових тонн та несамохідні судна (гребні човни вантажопідйомністю 100 і більше кілограмів, байдарки – вантажопідйомністю 150 і більше кілограмів та надувні судна – вантажопідйомністю 225 і більше кілограмів).

 


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3 799
1
zzzzzz:
Сьогодні, 16:37

Цитата: VladimirS
гребні човни вантажопідйомністю 100 і більше кілограмів, байдарки – вантажопідйомністю 150 і більше кілограмів та надувні судна – вантажопідйомністю 225 і більше кілограмів).  
это определение не устарело?


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