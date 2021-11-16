Відучора на Полтавщині закрита навігація для маломірних суден

Сьогодні, 15:59 Переглядів: 276 Коментарів: 3

Із 15 листопада на водних об’єктах Полтавщини закрита навігація для маломірних суден*. Дату закриття навігації визначена розпорядженням голови облдержадміністрації від 9 березня №166.

Водна поліція Полтавщини закликає власників маломірних (малих) суден та баз для їх стоянки дотримуватися встановлених вимог.

*Маломірні судна - це самохідні судна з головними двигунами потужністю менш як 75 к.с. (55 кВт) і несамохідні судна та парусні судна валовою місткістю менш як 80 регістрових тонн (або одиниць), а також моторні судна незалежно від потужності двигунів, але валовою місткістю не більш як 10 регістрових тонн (або одиниць) та несамохідні судна (гребні човни вантажопідйомністю 100 і більше кілограмів, байдарки - 150 і більше кілограмів та надувні судна - 225 і більше кілограмів), що належать громадянам. Джерело: ст. 116 КУпАП