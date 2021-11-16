Кременчуцька тхеквондистка Софія Покотило виступила на чемпіонаті Європи

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 478

З 12 до 15 листопада у Сараєво (Боснія і Герцеговина) відбувся чемпіонат Європи з Taekwondo WTF серед юніорів. У складі національної збірної України виступила кременчужанка, майстер спорту України Софія Покотило.

Софія провела три поєдинки з 5. Перший бій кременчужанка виграла у представниці Польщі з рахунком 8:4, другий здолала спортсменку з Ірландії із рахунком 6:2. Третій поєдинок, на жаль, програла представниці Франції з рахунком 22:2.

- Дещо не правильно обрала стратегію бою. Проте це досвід, - зауважив голова Федерації Олександр Березянський.

У підсумку Софія посіла 4 місце на чемпіонаті Європи.

- Я вважаю, що це гарний результат, адже щоб стати чемпіонкою Європи потрібно було провести 5 поєдинків в один день, не 1, не 2, не 3 поєдинки, а 5. Як видно на відео корти на цих змаганнях відповідають сучасним вимогам проведення міжнародних змагань з TAEKWONDO WTF, а саме це 8 кутні корти. На жаль федерація TAEKWONDO WTF м. Кременчук не має таких сучасних кортів для тренувань. Проте завдяки Громадському бюджету нам можливо вдасться їх закупити. Окрема вдячність директору КПК ім. Макаренко Крупіній Лесі Валентинівні за надання спортивної зали для підготовки до чемпіонату Європи, адже спортивні зали всі зачинені були на час підготовки. Окрема вдячність тренеру Софії Василю Кареліну за підготовку спортсменки до чемпіонату. Впевнений, що вона обов'язково стане чемпіонкою Європи, - додав Олександр Березянський.