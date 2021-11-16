Мешканцям будинку на вул. Мазепи, 71 пообіцяли перерахунок у грудні за ненадане опалення

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Керуюча компанія «Будсервіс» запевняє мешканців будинку на вулиці Мазепи, 71, що у грудні вони отримають перерахунок за ненадану послугу з опалення. Нагадаємо, 11 жовтня ми опублікували матеріал «З кременчужанки здирають 503 гривні за опалення, яке не підключили».

Причина в тому, що керуюча компанія «Будсервіс» та ТОВ КремТЕЦ не могла розібратися між собою. На даний час комерційний директор КремТЕЦ Наталія Макаруша пообіцяла пані М., що візьме питання про перерахунок на особистий контроль.

Керуюча компанія «Будсервіс» повідомила, що передала дані до КремТЕЦ про фактичне підключення опалення 12 листопада: