Мешканцям будинку на вул. Мазепи, 71 пообіцяли перерахунок у грудні за ненадане опалення

Керуюча компанія «Будсервіс» запевняє мешканців будинку на вулиці Мазепи, 71, що у грудні вони отримають перерахунок за ненадану послугу з опалення. Нагадаємо, 11 жовтня ми опублікували матеріал «З кременчужанки здирають 503 гривні за опалення, яке не підключили».
Причина в тому, що керуюча компанія «Будсервіс» та ТОВ КремТЕЦ не могла розібратися між собою. На даний час комерційний директор КремТЕЦ Наталія Макаруша пообіцяла пані М., що візьме питання про перерахунок на особистий контроль.
Керуюча компанія «Будсервіс» повідомила, що передала дані до КремТЕЦ про фактичне підключення опалення 12 листопада:
«До початку опалювального сезону у Кременчуці, а саме до 19.10.2021 компанія «Будсервіс» виконала всі заходи, необхідні для прийому тепла на житловому фонді, що знаходиться в її обслуговуванні. Зокрема, на будинку по вул.Мазепи, 71 фахівці компанії підготували внутрішньобудинкову систему центрального опалення для прийому теплоносія. Проте теплоносій не було подано вчасно, він був відсутній через те, що на зовнішніх мережах ТЕЦ були аварії та проводилися ремонтні роботи, які ТЕЦ завершила тільки 29.10.2021.
Уточнену інформацію про фактичне підключення даного будинку до тепла компанія направила до ТЕЦ 12.11.2021 р.
Запевняємо співвласників, що немає приводу для хвилювання: перерахунок за послугу з постачання теплової енергії буде проведено наступного місяця, тобто в грудні».
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