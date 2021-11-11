З кременчужанки здирають 503 гривні за опалення, яке не підключили

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 752

Надавач послуг — ТОВ КремТЕЦ та керуюча компанія «Будсервіс» ніяк не можуть розібратися, коли ж подали тепло в будинок

Мешканка будинку на вулиці Івана Мазепи, 71 пані М. отримала від ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» рахунок на 503 гривні за опалення у жовтні, якого фактично не було. Будинок не обладнаний лічильником. Сусіди пані М. також отримали здирницькі рахунки.

«Доброго дня. Отримала рахунок за опалення. 503 грн. При тому що будинок підключили до опалення 29.10. Особливо вражає, як відображена інформація в квитанції: 43 м2, ціна 11,677 і сума до сплати 503 грн. За який період нарахована плата, користувач має здогадуватися сам. Коли опалювальний сезон триває повний місяць, питань не виникає, а от на початку і в кінці опалювального сезону хотілося б бачити кількість днів, за які нараховується сума до сплати», - написала пані М (ім'я не називаємо на прохання дописувачки, але вона передала нам усю історію своїх звернень до комунальників).

Найбільше її обурює те, що після численних звернень питання перерахунку так і не вирішилося — пані М. отримала лист відТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», що дата підключення будинку — 19.10.

Ми вже писали про початок цієї історії. У ТЕЦ обліковувалася дата подачі теплоносія — 19 жовтня (як у весь мікрорайон). Але комунальники керуючої компанії «Будсервіс» все ніяк не могли запустити будинкову систему — і пуск опалення затримався на 10 днів. Проте, як з`ясувалося, «Будсервіс» виконав свою роботу управителя - не передав дані про фактичне підключення КремТЕЦ.

Комерційний директор КремТЕЦ Наталія Макаруша порадила мешканцям будинку звертатися до ТЕЦ самостійно. І пообіцяла, що перерахунок буде наступного місяця - тільки-но дані про фактичне підключення надійдуть від керуючої компанії.

Тож ми й порадили пані М. (та й іншим мешканцям будинків, де немає лічильників), звернутися безпосередньо до КремТЕЦ а також до управителя — керуючої компанії «Будсервіс», яка має виконати свою роботу управителя — передати дані ТЕЦ про фактичне підключення тепла. Одночасно ТЪ зв'язався і з компанією «Будсервіс» та повідомив про проблему, що склалася в будинку, керівника компанії — Сергія Зінченка.

Пані М. за нашою порадою 1.11.21 р. подала заявку телефоном у компанію «Будсервіс». Цього ж дня написала звернення до ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» і надіслала електронною поштою (на письмове звернення мають дати й письмову відповідь).

«Письмове звернення на ел.адресу КремТЕЦ за Вашою порадою відправила. Буду чекати позитивних результатів. Обурює, що деякі люди просто не виконують, як належить, свою роботу, і щоб домогтися від цих людей виконання їх службових обов'язків доводиться просити допомоги журналістів», - поділилася своїми почуттями з нами пані М.

Того ж дня її проблема (нібито) почала вирішуватися.

«Тільки но мені телефонували з Будсервіса, у відповідь на мою заявку. Сказали, що вони передадуть на ТEЦ уточнені дані. Ніколи так швидко мої заявки у керуючій компанії не обробляли)))», - повідомила про проміжний результат пані М.

Та згодом 3.11 (уже після дзвінка з «Будсервісу») з вона отримала від КремТЕЦ відповідь на своє письмове звернення:

« На ваше звернення 01.11.2021р. До ТОВ « К ременчуцька ТЕЦ » повідомляємо наступне. Відповідно наданій інформації та підписаного представником ТОВ « Керуюча компанія « Будсервіс » наряду на підключення теплової енергії, житловий будинок №71 по вулиці Івана Мазепи було підкючено 19.10.2021р. Іншої інформації до ТОВ « К ременчуцька ТЕЦ » не надходило. У разі надання ТОВ « Керуюча компанія « Будсервіс » підтверджуючої інформаці щодо іншої дати підключення теплоносія, буде виконано перерахунок за послугу з постачання теплової енергії » .

Ніяких інших обнадійливих листів про майбутній перерахунок пані М. у відповідь на свої звернення від КремТЕЦ так і не отримала — натомість, як уже сказано, їй надійшов рахунок на 503 гривні за не надану у жовтні послугу.

Споживач зараз пішла по другому колу звернень — у той час як надавач послуг та управитель «переводять стрілки» одна на одну. Вона обурена: за що тоді має платити управителю? Якщо він ще й вганяє у зайві витрати своєю бездіяльністю?

Готуючи перший матеріал, ми інформували про ситуацію в будинку на вул. Мазепи, 71 і віцемера з комуналки Івана Москалика. Адже саме виконком від імені мешканців уклав договори з керуючими компаніями у будинках, де не створені ОСББ. А значить, виконком відповідає за і за бездіяльність управителів, наслідком якої стали здирницькі рахунки за опалення. Пан Москалик тоді поінформував, що «взяв у роботу» будинок. Та, як бачимо, проблема й досі «в роботі».

Наостанок. ТЪ готовий дати право на відповідь усім особам, які згадані у цьому матеріалі — після того, як вони нарешті вирішать проблему мешканців будинку.