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Кременчуцькі педагоги показали свої мініатюри і здобули перемоги в обласному конкурсі

Сьогодні, 13:45 Переглядів: 237

 

Майстри представили творчі роботи за темою «Обереги – сакральні символи через плин віків»

Керівники гуртків Кременчуцького міського центру позашкільної освіти здобули перемоги в обласному конкурсі мініатюр серед педагогів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва закладів позашкільної освіти:

  • Дмитро Король, керівник гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво», посів І місце у номінації «Паперопластика»;
  • Віта Горпинченко, керівник гуртка «Виготовлення сувенірів», посіла ІІ місце у номінації «Вишивка».

Майстри представили на конкурс творчі роботи за темою «Обереги – сакральні символи через плин віків». Мініатюри педагогів вражають своєю витонченістю та майстерністю. Всього на конкурс подали 108 робіт у 10 номінаціях від закладів позашкільної освіти Полтавщини.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: педагоги творчество конкурс
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