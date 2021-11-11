Кременчуцькі педагоги показали свої мініатюри і здобули перемоги в обласному конкурсі

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Керівники гуртків Кременчуцького міського центру позашкільної освіти здобули перемоги в обласному конкурсі мініатюр серед педагогів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва закладів позашкільної освіти:

Дмитро Король, керівник гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво», посів І місце у номінації «Паперопластика»;

Віта Горпинченко, керівник гуртка «Виготовлення сувенірів», посіла ІІ місце у номінації «Вишивка».

Майстри представили на конкурс творчі роботи за темою «Обереги – сакральні символи через плин віків». Мініатюри педагогів вражають своєю витонченістю та майстерністю. Всього на конкурс подали 108 робіт у 10 номінаціях від закладів позашкільної освіти Полтавщини.