У Кременчуці в 103 пожежаж загинуло троє: статистика ДСНС

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 256

Від початку поточного року станом на 16 листопада в житловому секторі Кременчука виникло 103 пожежі, а минулого року за той самий період кількість пожеж сягнула 133. Такі цифри навів заступник начальника відділу організації цивільного захисту та наглядово-профілактичних заходів Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України в Полтавській області Юрій Сахно під час засідання комісії ТЕБ і НС.

За цей період на пожежах загинуло 3 особи, 6 громадян травмовано та врятовано, 12 евакуювали рятувальники.

Працівники ДСНС наголошують, що найпоширеніші причини пожеж такі:

необережне поводження з вогнем;

несправність побутових електроприладів;

порушення норм монтажу електромереж і електрообладнання.

Служба порятунку нагадує про необхідність дотримання правил безпеки при поводженні з вогнем і електрообладнанням в побуті.