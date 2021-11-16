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У Кременчуці в 103 пожежаж загинуло троє: статистика ДСНС

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 256

 

У місті спостерігається динаміка щодо зменшення кількості пожеж у житловому секторі

Від початку поточного року станом на 16 листопада в житловому секторі Кременчука виникло 103 пожежі, а минулого року за той самий період кількість пожеж сягнула 133. Такі цифри навів заступник начальника відділу організації цивільного захисту та наглядово-профілактичних заходів Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України в Полтавській області Юрій Сахно під час засідання комісії ТЕБ і НС. 

За цей період на пожежах загинуло 3 особи, 6 громадян травмовано та врятовано, 12 евакуювали рятувальники.  

Працівники ДСНС наголошують, що найпоширеніші причини пожеж такі:

  • необережне поводження з вогнем;
  • несправність побутових електроприладів;
  • порушення норм монтажу електромереж і електрообладнання.  

Служба порятунку нагадує про необхідність дотримання правил безпеки при поводженні з вогнем і електрообладнанням в побуті.  

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: пожежі звіт ДСНС
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