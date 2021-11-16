Кременчужани завоювали нагороди на чемпіонаті України з таеквон-до ІТФ

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 0

В Івано-Франківську відбувся Кубок України з таеквон-до ІТФ, де змагалися кременчуцькі спортсмени. Вихованці спорт-ліцею імені Піддубного виступили під керівництвом тренера Артема Григоряна.

Участь у змаганнях взяли Ростислав Козловець та Максим Луценко. Призові місця вибороли дві спортсменки. Марія Короткова, яка на днях взяла участь в чемпіонаті Європи - стала чемпіонкою України завоював золоту нагороду. А Катерина Борщ стала бронзовою призеркою.