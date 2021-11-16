Кременчуцькі рятувальники отримають «червоного шотландця»

Днями на Полтавщину прибув черговий гуманітарний вантаж із Шотландії – три пожежні автомобілі та 1000 комплектів протипожежного обмундирування. Про це повідомив голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов. Він зустрівся з головою Асоціації аварійно-рятувальної служби Шотландії Гері Беннетом.
Іноземна делегація у складі 14 водіїв-представників Асоціації доставили ці автомобілі за 4 доби, подолавши більше ніж 3000 км. Відомо, що один з трьох автомобілів та частину спорядження отримають кременчуцькі рятувальники.
Це вже третя гуманітарна допомога, яка надходить для Головного управління ДСНС України у Полтавській області від Асоціації аварійно-рятувальної служби Шотландії (Scottish Emergency Rescue Association «SERA»).
Із 2017 року в межах договору про співпрацю Полтавщина отримала 6 пожежних автомобілів із відповідним протипожежним обладнанням та 2000 комплектів обмундирування для рятувальників.
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