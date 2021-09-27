Депутати на сесії розглянуть подальшу долю системи «Безпечне місто»

Депутати Кременчуцької міської ради на черговій сесії розглянуть питання «Про затвердження Програми розвитку інформаційно-аналітичної системи «Безпечна громада»у Кременчуцькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки».
Оскільки Потоки приєдналися до Кременчуцької територіальної громади відбудеться подальше масштабування інформаційно-аналітичної системи «Безпечне місто», яке доцільно проводити з урахуванням території всієї громади. Тож, відповідно, перейменовують у інформаційно-аналітичну систему «Безпечна громада».
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