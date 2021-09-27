Депутати на сесії розглянуть подальшу долю системи «Безпечне місто»

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 373 Коментарів: 1

Депутати Кременчуцької міської ради на черговій сесії розглянуть питання «Про затвердження Програми розвитку інформаційно-аналітичної системи «Безпечна громада»у Кременчуцькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки».

Оскільки Потоки приєдналися до Кременчуцької територіальної громади відбудеться подальше масштабування інформаційно-аналітичної системи «Безпечне місто», яке доцільно проводити з урахуванням території всієї громади. Тож, відповідно, перейменовують у інформаційно-аналітичну систему «Безпечна громада».

- Метою Програми є підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, забезпечення належного моніторингу ситуації на важливих об’єктах міста, об’єктах благоустрою та комунальної сфери, посилення безпеки дорожнього руху, запобігання злочинності, підвищення оперативності дій відповідних служб міста, шляхом забезпечення безперервної роботи інформаційно-аналітичної системи «Безпечна громада» у Кременчуцькій міській територіальній громаді, - йдеться у пояснювальній записці.