Ходили шукати диво? За Новорічні свята на Полтавщині зникло 7 дітей

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 210

Із 31 грудня по 3 січня до поліції Полтавщини надійшло 7 звернень про зникнення неповнолітніх. Як повідомили у пресслужбі поліції, усіх дітей розшукали та повернули в родини.

31 грудня, близько 16.00, до сектору поліцейської діяльності №1 (м. Решетилівка) звернулася місцева жителька, 11-річний син якої зранку пішов з дому та не повернувся. Упродовж години малолітнього знайшли в селі М’якеньківка, неподалік Решетилівки.

1 січня до Кременчуцького районного управління поліції за допомогою звернувся мешканець с. Потоки, у якого 29 грудня зникла дружина з дворічним сином. Менше ніж за пів години місце перебування жінки та дитини було встановлено. Загрози їх життю та здоров’ю немає.

Цього ж дня, близько 10.00, до поліції звернувся мешканець с.Кулаженці Лубенського району, який повідомив, що близько трьох днів тому пішла з дому його 17-річна донька. Поліцейські за годину встановили місце її перебування. З нею все добре. ЇЇ життю ніщо не загрожує.

У той же день, близько 14.30, мешканка смт. Опішне, Полтавського району, повідомила, що 1 січня, близько 5.00 пішов з дому та не повернувся її 10-річний син. Упродовж 15 хвилин малолітнього знайшли. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

До поліції Полтави 1 січня, близько 19.30, звернулася місцева мешканка, 15-річна племінниця якої 31 грудня пішла святкувати Новий рік і додому не повернулася. На пошуки неповнолітньої були орієнтовані всі наряди місцевої поліції. Правоохоронці розшукали дівчину 2 січня, близько 12.00. З нею все добре.

До поліції Кременчука 2 січня, близько 19.00, звернувся місцевий чоловік, 14-річний син якого близько 14.00 пішов гуляти та додому не повернувся. Поліцейські знайшли неповнолітнього близько 21.00. З ним все добре. Хлопчик перебував у своєї бабусі в с. Павлиш, Кіровоградської області.

До Лубенського районного управління поліції 3 січня, близько 10.00, звернулася місцева жителька, яка повідомила про зникнення її 17-річного сина. Жінка зазначила, що хлопець 2 грудня, близько 19.00, пішов з дому і назад не повернувся. Упродовж пів години поліцейські встановили місце перебування хлопця - той був у товариша.

Працівники поліції з усіма неповнолітніми та їх рідними провели профілактичні бесіди з метою недопущення подібних випадків у майбутньому.