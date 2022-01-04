1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

У Полтаві оголосили тендер на реконструкцію міжнародного аеропорту

Сьогодні, 14:43 Переглядів: 171

 

Торік із обласного бюджету виділили 25 млн гривень на розробку проєкту реконструкції

Полтавська облдержадміністрація оголосила тендер на повне оновлення міжнародного аеропорту. Проект передбачає, що реконструкція має бути завершена до кінця року. Вартість реконструкції оцінили у 1,54 млрд гривень.

Заявки на участь приймають до 6 лютого, а ціновий аукціон відбудеться 14 березня. 

Нагадаємо, що торік із обласного бюджету виділили 25 млн гривень на розробку проєкту. Згідно з планом, необхідно демонтувати стару злітно-посадкову смугу, рульову доріжку та перон, а потім побудувати на їхньому місці нові.

При цьому довжина смуги залишиться такою ж - 2 550 метрів, але її розширять до 45 метрів, що дозволить приймати без обмежень середньомагістральні літаки. На пероні зможуть одночасно розміститися 5 літаків типу Boeing 737 та Airbus A320.

ПО ТЕМІ:

Єгипет, Туреччина, Польща – куди зможемо полетіти з полтавського аеропорту
Porsche Cayenne замість аеропорту «Полтава»: судитимуть двох чоловіків

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: аеропорт Полтава тендер
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх