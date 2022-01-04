У Полтаві оголосили тендер на реконструкцію міжнародного аеропорту

Сьогодні, 14:43 Переглядів: 171

Полтавська облдержадміністрація оголосила тендер на повне оновлення міжнародного аеропорту. Проект передбачає, що реконструкція має бути завершена до кінця року. Вартість реконструкції оцінили у 1,54 млрд гривень.

Заявки на участь приймають до 6 лютого, а ціновий аукціон відбудеться 14 березня.

Нагадаємо, що торік із обласного бюджету виділили 25 млн гривень на розробку проєкту. Згідно з планом, необхідно демонтувати стару злітно-посадкову смугу, рульову доріжку та перон, а потім побудувати на їхньому місці нові.

При цьому довжина смуги залишиться такою ж - 2 550 метрів, але її розширять до 45 метрів, що дозволить приймати без обмежень середньомагістральні літаки. На пероні зможуть одночасно розміститися 5 літаків типу Boeing 737 та Airbus A320.