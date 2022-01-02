1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Надзвичайні новини

У Кременчуці розшукують 14-річного Кирила Дмітрієва, який пішов гуляти і не повернувся (знайшли)

Вчора, 19:23 Переглядів: 1 359

 

Телефон він залишив вдома

У Кременчуці розшукують неповнолітнього Кирила Дмітрієва, який народився 27 грудня 2007 року та мешкає на вул. Перемоги, 3. За інформацією Кременчуцького районного управління поліції, до правоохоронців звернувся 36-річний батько хлопця.

Кирило 2 січня близько 14.00 пішов з дому гуляти і до цього часу не повернувся. Телефон він залишив вдома.

Прикмети хлопця: зріст 170-175 см, одягнений в сині джинси, куртку чорного кольору (на рукаві червоні смуги).

Телефон для інформування: +380 (98) 739 26 30 або 102.

Додано:

Хлопця знайшли, він був в Павлиші у бабусі, куди пішов пішки. З Кирилом все добре, зараз з ним спілкуються поліцейські.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: розыск розшук неповнолітній
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх