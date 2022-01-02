У Кременчуці розшукують неповнолітнього Кирила Дмітрієва, який народився 27 грудня 2007 року та мешкає на вул. Перемоги, 3. За інформацією Кременчуцького районного управління поліції, до правоохоронців звернувся 36-річний батько хлопця.
Кирило 2 січня близько 14.00 пішов з дому гуляти і до цього часу не повернувся. Телефон він залишив вдома.
Прикмети хлопця: зріст 170-175 см, одягнений в сині джинси, куртку чорного кольору (на рукаві червоні смуги).
Телефон для інформування: +380 (98) 739 26 30 або 102.
Додано:
Хлопця знайшли, він був в Павлиші у бабусі, куди пішов пішки. З Кирилом все добре, зараз з ним спілкуються поліцейські.