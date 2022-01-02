Хуртовини, пориви вітру та ожеледиця: якою буде погода у Кременчуці 3 січня

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 868

Вночі 3 січня по Полтавській області, зокрема, у Кременчуці, синоптики обіцяють значний сніг, хуртовини, на дорогах утримається ожеледиця. Про це повідомляє Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Крім того, протягом доби 3 січня очікуються пориви південно-західного вітру 15-20м/с (перший рівень небезпечності – жовтий).

Такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів.

Sinoptik прогнозує, що нічний снігопад вранці 3 січня переросте у сильний дощ, а ближче до обіду опади припиняться. Завтра у Кременчуці потеплішає – денна температура може піднятися до +6 градусів.