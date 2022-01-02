Вийшов сюжет про 23-річну рятувальницю з Полтавщини, яка виборола титул на конкурсі краси

Ольга Кузіна знає, як правильно гасити пожежу, може ефектно пройтися подіумом і навіть станцювати з пітоном
На телеканалі ICTV вийшов сюжет про рятувальницю з Полтавщини Ольгу Кузіну, яка виборола титул Miss World Plus Size Ukraine 2021 на національному конкурсі Miss & Mrs World Plus Size Ukraine 2021.
Ольга працює у пожежній частині у невеличкому селищі Машівці заступницею начальника 5-го державного пожежно-рятувального посту. Стати надзвичайницею вона мріяла ще зі школи, коли побачила роботу рятувальників у неї вдома, де сталася пожежа.
Хобі дівчини – танці, і свої вміння вона продемонструвала на конкурсі.
Характер та досвід роботи у ДСНС стали для Ольги хорошим панциром від хейтерів. На критику дівчина не зважає та щодо фігури не комплексує. Після проєкту вона стала популярною.
Тепер у рятувальниці є можливість взяти участь у конкурсі «Міс Всесвіт», який проходитиме у Бразилії. Хоча для цього потрібні чималі кошти, проте Ольга поки що від цієї ідеї не відмовляється.