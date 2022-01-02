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Кременчук, Полтавщина, Україна, Світ

Вийшов сюжет про 23-річну рятувальницю з Полтавщини, яка виборола титул на конкурсі краси

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 992

 

Ольга Кузіна знає, як правильно гасити пожежу, може ефектно пройтися подіумом і навіть станцювати з пітоном

На телеканалі ICTV вийшов сюжет про рятувальницю з Полтавщини Ольгу Кузіну, яка виборола титул Miss World Plus Size Ukraine 2021 на національному конкурсі Miss & Mrs World Plus Size Ukraine 2021.

Знає, як правильно гасити пожежу, може ефектно пройтися подіумом і навіть станцювати з пітоном – усе це про рятувальницю з Полтавщини! Ольга Кузіна втілила дитячу мрію і пішла працювати у Державну службу з надзвичайних ситуацій. Хоча ще кілька років тому побачити жінку на цій посаді було нереально, - мовиться у випуску «Надзвичайних новин».

Ольга працює у пожежній частині у невеличкому селищі Машівці заступницею начальника 5-го державного пожежно-рятувального посту. Стати надзвичайницею вона мріяла ще зі школи, коли побачила роботу рятувальників у неї вдома, де сталася пожежа.

Хобі дівчини – танці, і свої вміння вона продемонструвала на конкурсі.

Характер та досвід роботи у ДСНС стали для Ольги хорошим панциром від хейтерів. На критику дівчина не зважає та щодо фігури не комплексує. Після проєкту вона стала популярною.

Тепер у рятувальниці є можливість взяти участь у конкурсі «Міс Всесвіт», який проходитиме у Бразилії. Хоча для цього потрібні чималі кошти, проте Ольга поки що від цієї ідеї не відмовляється.

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Автор: Катерина Турубара Джерело відео: Надзвичайні новини
Теги: конкурс красоты спасатель рятувальник
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