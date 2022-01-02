З 1 січня у Кременчуці стартувала реєстрація дітей до банку даних на оздоровлення

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 382

Це стосується як дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, так і тих, чиї путівки часткового відшкодовуватимуться за рахунок бюджетних коштів

З 1 січня стартував прийом заяв на включення до банку даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, для направлення до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних коштів (послуга 25-04), а також банку даних для часткового відшкодування вартості путівки за рахунок бюджетних коштів (послуга 25-05). Про це повідомляє пресслужба мерії.

Що треба знати:

послуги 25-04 та 25-05 можна замовити в онлайн-режимі з 1 січня, а у відділеннях ЦНАПу – з 4 січня;

на часткове відшкодування вартості путівки мають право сім’ї з дітьми, які зареєстровані на території Кременчука, сіл Потоки, Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка;

відшкодування призначається на кожну дитину окремо віком від 7 до 18 років;

у 2022 році розмір відшкодування становитиме 2744 грн;

діти пільгових категорій, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, мають право один раз на рік скористатися пільговою путівкою до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, вартість якої сплачена за рахунок державного та місцевого бюджетів, або з частковою доплатою батьків;

якщо батьки реєструють дитину у двох банках даних, то скористатися вони можуть тільки однією з послуг.

Покрокова інструкція з користування всіми онлайн-послугами ЦНАПу розміщена за посиланням.

Детальну консультацію щодо переліку літніх оздоровчих таборів та порядку відшкодування вартості путівок жителі міста можуть отримати у фахівців департаменту у справах сімей та дітей за телефоном (098)8391161.