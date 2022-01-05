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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою: як, де і коли отримати

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 641 Коментарів: 1

 

Порядок генерації сертифікату нічим не відрізнятиметься від того, як створюються інші COVID-сертифікати, відрізнятиметься лише термін дії -  документ буде чинним 270 днів.

COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою з'явиться наприкінці січня, повідомляє МОЗ на своїй Facebook-сторінці. Доти усі, хто вакцинувався бустером, зможуть користуватися зеленим сертифікатом про повну вакцинацію.

Щоб отримати новий цифровий документ, достатньо буде надіслати запит на порталі чи у застосунку «Дія» не раніше останніх чисел січня, звісно, вже після самого щеплення.

Порядок генерації сертифікату нічим не відрізнятиметься від того, як створюються COVID-сертифікати на підставі одужання чи вакцинації. Єдиною відмінністю є термін дії нового документу - він буде чинним 270 днів.

Крім COVID-сертифікату, українці, які отримали бустер, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Його можна отримати за місцем щеплення чи у сімейного лікаря. Цей документ, як і COVID-сертифікат, буде чинним 270 днів.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-сертифікат бустерна доза щеплення «Дія»
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Коментарі: 1

161
Juja:
Сьогодні, 16:49

9 месяцев пройдет, и что дальше: снова на вакцинацию?!


5 0

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