Кременчужан запрошують на військову службу до 72 окремої механізованої бригади
Сьогодні, 15:05
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За детальною інформацією звертайтеся до Кременчуцького РТЦК та СП
Кременчужан запрошують на військову службу за контрактом у 72 окрему механізовану бригаду. Про це повідомляє пресслужба а Кременчуцького РТЦК та СП.
Другий відділ Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводить відбір кандидатів на військову службу за контрактом до 72 ОМБр. імені Чорних Запорожців (в/ч А2167). Військове формування механізованих військ Збройних Сил України дислокується у Білій Церкві Київської області. Бригада створена в 2002 році. З 2014 року бригада брала участь у війні на сході України у складі сил Антитерористичній операції.
Грошове забезпечення:
- додаткові виплати за участь в операції Об’єднаних сил: 17 000 грн за першу лінію оборони та 6 500 за другу;
- стабільне щомісячне грошове забезпечення від 10 200 грн
- грошова винагорода при вступі на військову службу за контрактом вперше: рядовому складі – 19 032 грн, сержантам та старшинам – 21 411 грн, офіцерам – 23 790грн.;
Соціально-правовий захист військовослужбовців та переваги служби:
- гарантія стабільного грошового забезпечення;
- додаткові грошові виплати та винагороди (допомога на оздоровлення, підйомна допомога, матеріальна допомога для вирішення соціальних питань, за підтримку високої бойової готовності тощо);
- можливість служби у миротворчих підрозділах за кордоном;
- якісне безкоштовне медичне обслуговування;
- можливість отримання заочної освіти під час служби;
- право на отримання заочної вищої освіти за рахунок Міністерства оборони після підписання другого контракту;
- щорічна відпустка від 30 днів, тривалість якої зростає зі збільшенням вислуги, крім щомісячного грошового забезпечення при вибутті у відпустку виплачується допомога на оздоровлення в такому ж розмірі;
- додаткові відпустки (для навчання, творчі, соціальні, інші згідно закону);
- право на отримання безкоштовного житла;
- право на пенсію після 25 років вислуги.
Порядок відбору кандидатів на військову службу за контрактом:
- медичний огляд для встановлення рівня придатності;
- проведення заходів професійно-психологічного відбору;
- проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності).
За детальною інформацією звертайтеся до Кременчуцького РТЦК та СП: Кременчук, вул. Генерала Жадова, 6 та за телефоном (05366) 3-10-45 або за моб. тел. 0990743186.
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