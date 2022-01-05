Кременчужан запрошують на військову службу до 72 окремої механізованої бригади

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За детальною інформацією звертайтеся до Кременчуцького РТЦК та СП

Кременчужан запрошують на військову службу за контрактом у 72 окрему механізовану бригаду. Про це повідомляє пресслужба а Кременчуцького РТЦК та СП.

Другий відділ Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводить відбір кандидатів на військову службу за контрактом до 72 ОМБр. імені Чорних Запорожців (в/ч А2167). Військове формування механізованих військ Збройних Сил України дислокується у Білій Церкві Київської області. Бригада створена в 2002 році. З 2014 року бригада брала участь у війні на сході України у складі сил Антитерористичній операції.

Грошове забезпечення:

додаткові виплати за участь в операції Об’єднаних сил: 17 000 грн за першу лінію оборони та 6 500 за другу;

стабільне щомісячне грошове забезпечення від 10 200 грн

грошова винагорода при вступі на військову службу за контрактом вперше: рядовому складі – 19 032 грн, сержантам та старшинам – 21 411 грн, офіцерам – 23 790грн.;

Соціально-правовий захист військовослужбовців та переваги служби:

гарантія стабільного грошового забезпечення;

додаткові грошові виплати та винагороди (допомога на оздоровлення, підйомна допомога, матеріальна допомога для вирішення соціальних питань, за підтримку високої бойової готовності тощо);

можливість служби у миротворчих підрозділах за кордоном;

якісне безкоштовне медичне обслуговування;

можливість отримання заочної освіти під час служби;

право на отримання заочної вищої освіти за рахунок Міністерства оборони після підписання другого контракту;

щорічна відпустка від 30 днів, тривалість якої зростає зі збільшенням вислуги, крім щомісячного грошового забезпечення при вибутті у відпустку виплачується допомога на оздоровлення в такому ж розмірі;

додаткові відпустки (для навчання, творчі, соціальні, інші згідно закону);

право на отримання безкоштовного житла;

право на пенсію після 25 років вислуги.

Порядок відбору кандидатів на військову службу за контрактом:

медичний огляд для встановлення рівня придатності;

проведення заходів професійно-психологічного відбору;

проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності).

За детальною інформацією звертайтеся до Кременчуцького РТЦК та СП: Кременчук, вул. Генерала Жадова, 6 та за телефоном (05366) 3-10-45 або за моб. тел. 0990743186.