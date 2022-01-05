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Кременчук, Робота

Кременчужан запрошують на військову службу до 72 окремої механізованої бригади

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 738

 

За детальною інформацією звертайтеся до Кременчуцького РТЦК та СП

Кременчужан запрошують на військову службу за контрактом у 72 окрему механізовану бригаду. Про це повідомляє пресслужба а Кременчуцького РТЦК та СП.

Другий відділ Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводить відбір кандидатів на військову службу за контрактом до 72 ОМБр. імені Чорних Запорожців (в/ч А2167). Військове формування механізованих військ Збройних Сил України дислокується у Білій Церкві Київської області. Бригада створена в 2002 році. З 2014 року бригада брала участь у війні на сході України у складі сил Антитерористичній операції.

Грошове забезпечення:

  • додаткові виплати за участь в операції Об’єднаних сил: 17 000 грн за першу лінію оборони та 6 500 за другу;
  • стабільне щомісячне грошове забезпечення від 10 200 грн 
  • грошова винагорода при вступі на військову службу за контрактом вперше: рядовому складі – 19 032 грн, сержантам та старшинам – 21 411 грн, офіцерам – 23 790грн.;

Соціально-правовий захист військовослужбовців та переваги служби:

  • гарантія стабільного грошового забезпечення;
  • додаткові грошові виплати та винагороди (допомога на оздоровлення, підйомна допомога, матеріальна допомога для вирішення соціальних питань, за підтримку високої бойової готовності тощо);
  • можливість служби у миротворчих підрозділах за кордоном;
  • якісне безкоштовне медичне обслуговування;
  • можливість отримання заочної освіти під час служби;
  • право на отримання заочної вищої освіти за рахунок Міністерства оборони після підписання другого контракту;
  • щорічна відпустка від 30 днів, тривалість якої зростає зі збільшенням вислуги, крім щомісячного грошового забезпечення при вибутті у відпустку виплачується допомога на оздоровлення в такому ж розмірі;
  • додаткові відпустки (для навчання, творчі, соціальні, інші згідно закону);
  • право на отримання безкоштовного житла;
  • право на пенсію після 25 років вислуги.

Порядок відбору кандидатів на військову службу за контрактом:

  • медичний огляд для встановлення рівня придатності;
  • проведення заходів професійно-психологічного відбору;
  • проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності).

За детальною інформацією звертайтеся до Кременчуцького РТЦК та СП: Кременчук, вул. Генерала Жадова, 6 та за телефоном (05366) 3-10-45 або за моб. тел. 0990743186. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: військові служба
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