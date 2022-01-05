Кременчужанку Владиславу Брещенко нагородили орденом «Честь Вітчизни»

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«Орден Королеви Анни «Честь Вітчизни» належить до категорії найвищих суспільних орденів України і вручається з відповідними протокольними почестями

Кременчужанку Владиславу Брещенко, лікаря естетичної медицини, нагородили Міжнародним орденом Королеви Анни «Честь Вітчизни». Нагорода заснована на честь княгині київської та королеви Франції XI ст. Анни Ярославни до 1000-річчя від дня її народження. - Маю честь отримати відзнаку Державного значення! Знаходячись в Палаці Офіційних Прийомів Президента. «Орден Королеви Анни» честь Вітчизни, з метою відзнаки Видатних жінок України, - написала Владислава. «Орден Королеви Анни «Честь Вітчизни» належить до категорії найвищих суспільних орденів України і вручається з відповідними протокольними почестями.

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