Кременчужанку Владиславу Брещенко нагородили орденом «Честь Вітчизни»

«Орден Королеви Анни «Честь Вітчизни» належить до категорії найвищих суспільних орденів України і вручається з відповідними протокольними почестями
Кременчужанку Владиславу Брещенко, лікаря естетичної медицини, нагородили Міжнародним орденом Королеви Анни «Честь Вітчизни». Нагорода заснована на честь княгині київської та королеви Франції XI ст. Анни Ярославни до 1000-річчя від дня її народження.
«Орден Королеви Анни «Честь Вітчизни» належить до категорії найвищих суспільних орденів України і вручається з відповідними протокольними почестями.
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