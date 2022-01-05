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Кременчук, Культура

Кременчужанку Владиславу Брещенко нагородили орденом «Честь Вітчизни»

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 1 426 Коментарів: 11

 

«Орден Королеви Анни «Честь Вітчизни» належить до категорії найвищих суспільних орденів України і вручається з відповідними протокольними почестями

Кременчужанку Владиславу Брещенко, лікаря естетичної медицини, нагородили Міжнародним орденом Королеви Анни «Честь Вітчизни». Нагорода заснована на честь княгині київської та королеви Франції XI ст. Анни Ярославни до 1000-річчя від дня її народження. 

- Маю честь отримати відзнаку Державного значення! Знаходячись в Палаці Офіційних Прийомів Президента. «Орден Королеви Анни» честь Вітчизни, з метою відзнаки Видатних жінок України, - написала Владислава. 

 

«Орден Королеви Анни «Честь Вітчизни» належить до категорії найвищих суспільних орденів України і вручається з відповідними протокольними почестями.

 

4
Автор: Альона Душенко
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Коментарі: 11

30
KVM:
Сьогодні, 14:40

Это удовольствие стоит недешево для номинанта. Интересно сколько?

 


12 1
18
ravak:
Сьогодні, 14:51

Сколько денег заплатила? бред 


10 3
876
evil:
Сьогодні, 15:01

Цитата: KVM

Это удовольствие стоит недешево для номинанта. Интересно сколько?

 

Чего ради? Бесполезная побрякушка типа "Орден Сутулова".

 

Маю честь отримати відзнаку Державного значення! Знаходячись в Палаці Офіційних Прийомів Президента. «Орден Королеви Анни» честь Вітчизни, з метою відзнаки Видатних жінок України, - написала Владислава

Пані глузує. Або не в курсі. Державного значення там немає. Від слова завсім. Це не державна нагорода. 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про державні нагороди України  від 16.03.2000 № 1549-III

 

Розділ ІІ

Стаття 7. Ордени України

У переліку офіційних державних орденів немає зазначеної цяцьки. Отже з точки зору державного значення Дурилка картонна, а не орден. Пані втішілися, та й годі. 

 


7 0
30
KVM:
Сьогодні, 15:07

Цитата: evil
Цитата: KVM

Это удовольствие стоит недешево для номинанта. Интересно сколько?

 

Чего ради? Бесполезная побрякушка типа "Орден Сутулова".

 

Маю честь отримати відзнаку Державного значення! Знаходячись в Палаці Офіційних Прийомів Президента. «Орден Королеви Анни» честь Вітчизни, з метою відзнаки Видатних жінок України, - написала Владислава

Пані глузує. Або не в курсі. Державного значення там немає. Від слова завсім. Це не державна нагорода. 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про державні нагороди України  від 16.03.2000 № 1549-III

 

Розділ ІІ

Стаття 7. Ордени України

У переліку офіційних державних орденів немає зазначеної цяцьки. Отже з точки зору державного значення Дурилка картонна, а не орден. Пані втішілася, тай годі. 

 

Именно так - бесполезная побрякушка, а не государственная награда. Но для того, кто ее получил, а точнее купил, она стоила денег. И думаю, что немалых. Зачем? У людей есть амбиции, желание славы, и есть другие люди, которые пользуются этой человеческой слабостью. В принципе, если обе стороны это устраивает, то почему бы и нет? Каждый получил то, что хотел - одна сторона деньги, вторая красивый значек и церемонию его вручения

 


9 0
876
evil:
Сьогодні, 15:13

Цитата: KVM
Каждый получил то, что хотел - одна сторона деньги, вторая красивый значек и церемонию его вручения

В коммерческом предложении Украинского народного посольства указано, что награду для женщин орден Королевы Анны Ярославны можно купить за 20 тыс. грн., а за торжественное вручение награды следует доплатить еще 5 тыс. грн.

 

Просто смешно когда сами себе выписывают такие дурилки картонные, а потом этим еще и кичатся...

 


8 0
79
wolf:
Сьогодні, 15:22

дно пробито или еще нет?


7 0
153
vsio nadoelo:
Сьогодні, 15:28

Вы читали что такое эстетическая медицина: "Эстетическая медицина предназначена для изменения внешности человека. Показания к эстетической медицине включают множество факторов, например, связанные с минимизацией признаков старения, таких как дряблость кожи, морщины и пятна на коже. Эстетическая медицина также играет важную роль в лечении целлюлита и ожирения." и т.д.  Она может ничего и не платила, просто депутатше какой-нибудь целюлит подвытерла.laughing


7 0
876
evil:
Сьогодні, 15:33

Лучше бы она за "орден" молчала... joy joy joy

Дальше еще веселее. На приложенном в статье документе указан некто директор ВНДЦЕУ В.В. Вознюк

Как и ожидалось, это прохвост и шарлатан. 

Само ВНДЦЕУ - это частное предприятие. А В.В. Вознюк - скандально известный религиозный аферист из секты "Эммануил".

Ахахахах...Цірк на дроті!!!


8 0
30
KVM:
Сьогодні, 15:38

Цитата: evil

Цитата: KVM
Каждый получил то, что хотел - одна сторона деньги, вторая красивый значек и церемонию его вручения

В коммерческом предложении Украинского народного посольства указано, что награду для женщин орден Королевы Анны Ярославны можно купить за 20 тыс. грн., а за торжественное вручение награды следует доплатить еще 5 тыс. грн.

 

Просто смешно когда сами себе выписывают такие дурилки картонные, а потом этим еще и кичатся...

 

Да, дороговато! Я думал в пределах 5-10 тысяч. Но видимо награжденная может позволить сделать себе такой подарок. А может это подарок от коллег или любимого? Такой оригинальный подарок на Новый год


7 0
30
KVM:
Сьогодні, 16:13

Цитата: ravak

Сколько денег заплатила? бред 

Оказывается не бред. Цена вопроса 25 тысяч грн. По прейскуранту

 


6 0
18
ravak:
Сьогодні, 16:27

фу как противно


4 0

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