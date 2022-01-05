Нарешті: «Дія» сповіщатиме користувачів про перевірку кредитної історії

У застосунку «Дія» з’явилася нова послуга - сповіщення про зміну та перевірку кредитної історії. Про це 4 січня повідомило Мінцифри на офіційному порталі.
Перевірка історії - обов'язкова процедура при оформленні кредитів. Тепер, коли на вас візьмуть кредит або перевірятимуть вашу історію, ви отримаєте сповіщення. Функція працює за замовчуванням, оновлювати застосунок не потрібно.
Якщо отримали сповіщення, що на вас взяли новий кредит, а ви його не відкривали, то можна одразу із застосунку перейти за посиланням до Українського бюро кредитних історій та написати скаргу. А якщо побачите сповіщення, що банк, наприклад, перевіряє вашу кредитну історію, щоб відкрити новий кредит, ви зможете швидко зреагувати та зв'язатися з установою для з’ясування деталей.
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