Нарешті: «Дія» сповіщатиме користувачів про перевірку кредитної історії

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 662 Коментарів: 3

У застосунку «Дія» з’явилася нова послуга - сповіщення про зміну та перевірку кредитної історії. Про це 4 січня повідомило Мінцифри на офіційному порталі.

Перевірка історії - обов'язкова процедура при оформленні кредитів. Тепер, коли на вас візьмуть кредит або перевірятимуть вашу історію, ви отримаєте сповіщення. Функція працює за замовчуванням, оновлювати застосунок не потрібно.









- Запускаючи сповіщення про зміну та перевірку кредитної історії в «Дії», ми допоможемо людям вчасно дізнаватися про шахрайство, зупиняти їх та зберігати кошти. Це послуга турботи про людей. Уже сьогодні всі користувачі «Дії» автоматично отримають доступ до послуги, - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Якщо отримали сповіщення, що на вас взяли новий кредит, а ви його не відкривали, то можна одразу із застосунку перейти за посиланням до Українського бюро кредитних історій та написати скаргу. А якщо побачите сповіщення, що банк, наприклад, перевіряє вашу кредитну історію, щоб відкрити новий кредит, ви зможете швидко зреагувати та зв'язатися з установою для з’ясування деталей.