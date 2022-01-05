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Нарешті: «Дія» сповіщатиме користувачів про перевірку кредитної історії

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 662 Коментарів: 3

 

Нова функція допоможе людям вчасно дізнаватися про шахрайство та зупиняти його

У застосунку «Дія» з’явилася нова послуга - сповіщення про зміну та перевірку кредитної історії. Про це 4 січня повідомило Мінцифри на офіційному порталі.

Перевірка історії - обов'язкова процедура при оформленні кредитів. Тепер, коли на вас візьмуть кредит або перевірятимуть вашу історію, ви отримаєте сповіщення. Функція працює за замовчуванням, оновлювати застосунок не потрібно.



- Запускаючи сповіщення про зміну та перевірку кредитної історії в «Дії», ми допоможемо людям вчасно дізнаватися про шахрайство, зупиняти їх та зберігати кошти. Це послуга турботи про людей. Уже сьогодні всі користувачі «Дії» автоматично отримають доступ до послуги, - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

Якщо отримали сповіщення, що на вас взяли новий кредит, а ви його не відкривали, то можна одразу із застосунку перейти за посиланням до Українського бюро кредитних історій та написати скаргу. А якщо побачите сповіщення, що банк, наприклад, перевіряє вашу кредитну історію, щоб відкрити новий кредит, ви зможете швидко зреагувати та зв'язатися з установою для з’ясування деталей. 

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Автор: Тамара Зінченко Джерело відео: Канал YouTube ДіЯ
Теги: «Дія» кредити шахрайство сповіщення
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Коментарі: 3

4 058
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:31

Або допоможе шахраямsmile


5 1
2
Val50:
Сьогодні, 16:09

"...когда на вас возьмут кредит,вы получите уведомление...",очень необходимая функция приложения,пацаны не плохую премию получили за сие новшествоlaughing


5 2
24
Стив Мартин:
Сьогодні, 17:22

Это только если в банках берут,а МФО никак не касаается (((


1 0

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