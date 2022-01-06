Стало відомо, у які години на свята працюватимуть центри вакцинації у Кременчуці

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 187

7 січня, на Різдво, у них буде вихідний

Стало відомо, у які години на свята працюватимуть центри вакцинації у Кременчуці. Про це повідомила пресслужба мерії нашого міста. 6 січня вони прийматимуть людей до 14.00, 7 січня – вихідний. 8–9 січня центри вакцинації працюватимуть у звичайному режимі: у приміщенні Міського палацу культури на бульварі Пушкіна, 2 – з 9.00 до 18.00;

у приміщенні колишньої поліклініки №4 на проспекті Лесі Українки, 80 – з 9.00 до 19.00;

у приміщенні торгівельного гіпермаркету «Амстор» на вулиці Олександра Халаменюка, 7 – з 10.00 до 16.00;

у приміщенні гіпермаркету «Нова лінія» на вулиці Київській, 66Г – з 10.00 до 16.00. У Кременчуці проводять щеплення людей вакцинами Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca та Moderna. Де кременчужанам щепитися на різдвяні свята: оприлюднили графік

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