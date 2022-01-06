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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Стало відомо, у які години на свята працюватимуть центри вакцинації у Кременчуці

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 187

 

7 січня, на Різдво, у них буде вихідний

Стало відомо, у які години на свята працюватимуть центри вакцинації у Кременчуці. Про це повідомила пресслужба мерії нашого міста.

6 січня вони прийматимуть людей до 14.00, 7 січня – вихідний.

8–9 січня центри вакцинації працюватимуть у звичайному режимі:

  • у приміщенні Міського палацу культури на бульварі Пушкіна, 2 – з 9.00 до 18.00;
  • у приміщенні колишньої поліклініки №4 на проспекті Лесі Українки, 80 – з 9.00 до 19.00;
  • у приміщенні торгівельного гіпермаркету «Амстор» на вулиці Олександра Халаменюка, 7 – з 10.00 до 16.00;
  • у приміщенні гіпермаркету «Нова лінія» на вулиці Київській, 66Г – з 10.00 до 16.00.

У Кременчуці проводять щеплення людей вакцинами Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca та Moderna.

Де кременчужанам щепитися на різдвяні свята: оприлюднили графік
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: kyivcity.gov.ua
Теги: центри вакцинації графік Різдво свята
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