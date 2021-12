Полтавський онкодиспансер придбав апарат для променевого лікування раку за 60 мільйонів

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 327

Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер придбав променевий апарат Halcyon для лікування раку за 59,5 млн грн. Обладнання британського виробництва привезе київське ТОВ «Протек Солюшнз Україна». Про це повідомляє видання «Полтавщина» .

Новий лінійний прискорювач замінить старі променеві апарати радянських часів, які утилізують.

За словами голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, раніше високоточні технології пацієнтам доводилося шукати в приватних клініках, у Києві чи навіть за кордоном. Такого немає і в сусідніх областях.

Цей прискорювач впливає на пухлину великими полями іонізуючого випромінювання, а КіберНіж (сучасна радіохірургічна система для найбільш ефективного та комфортного лікування ракових пухлин) знищує ракові клітини, що залишилися. Лінійні прискорювачі самостійно генерують випромінювання, тому не несуть загрозу радіоактивного забруднення навколишнього середовища.

Таке обладнання дозволяє максимально ефективно лікувати найбільш поширені форми онкозахворювань як-то рак легень і рак молочної залози.

Використання нового комплексу для мешканців Полтавської області буде безкоштовним, а Полтавський онкодиспансер після укладання угоди з НСЗУ буде отримувати гроші за використання лінійного прискорювача та надання необхідної медичної допомоги хворим на рак.

Тендер на лінійний прискорювач онкодиспансер оголосив у вересні цього року. На конкурс подалися дві київські компанії. ТОВ «Медсервісгруп» виставило ціну у 60 млн грн, ТОВ «Протек Солюшнз Україна» — 59,5 млн грн. Перший учасник пропонував прискорювач XHA600E китайської компанії Shinva Medical Instrument Co., Ltd, другий — Halcyon британської компанії Varian Medical Systems Inc., з виробництвом у Китаї. За два тижні після аукціону і перевірки документів договір був укладений із ТОВ «Протек Солюшнз Україна».

За умовами договору на прискорювач, фірма має привезти його до 24 грудня цього року. Гарантія становитиме 12 місяців після введення в експлуатацію.