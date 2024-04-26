Захисника з Горішніх Плавнів відзначили нагородою за подвиг на полі бою

До повномасштабного вторгнення чоловік працював водієм вантажних автосамоскидів у кар’єрі Єристівського ГЗК
У березні поточного року Олексій Переятенець, ветеран російсько-української війни, був нагороджений почесною відзнакою за героїчний вчинок із ризиком для життя під час бойових дій.
До повномасштабного вторгнення чоловік працював водієм вантажних автосамоскидів у кар’єрі Єристівського ГЗК, що входить до групи Ferrexpo. Але в лютому 2022 року його життя враз змінилося. Він саме повертався з нічної зміни, коли дружина повідомила, що почалася велика війна.
Спочатку був у роті охорони. Згодом його перевели до Полтавського 62-го окремого стрілецького батальйону. Виконував обов’язки стрільця-санітара: і сам стріляв, і водночас дбав про побратимів у разі, якщо вони отримували поранення, надаючи їм домедичну допомогу й передаючи до медичної евакуації.
Майже два місяці поспіль він працює майстром виробничого навчання центру технічної експертизи компанії, опанував нову для себе посаду в рамках програми підтримки ветеранів, адже на попереднє робоче місце не зміг повернутися за станом здоров’я.
І досі пригадує піднесений настрій, який панував у батальйоні — військові вірять і знають, що наша перемога вже незабаром! Саме дружня атмосфера й можливість хоч іноді виходити на зв’язок з дружиною, батьками та рідними добре підтримують навіть у надскладних умовах, за його словами.
Додала впевненості й підтримка компанії в рамках програми турботи про ветеранів з-поміж співробітників Ferrexpo, яку було розширено в квітні 2023 року. Крім фізичної й психологічної реабілітації вона включає інформаційний супровід, допомогу з оформленням потрібної документації, санаторно-курортне оздоровлення, й можливість перенавчання, щоб за кілька місяців опанувати нові знання та навички, якщо за станом здоров’я демобілізований не може повернутися на попереднє робоче місце.
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