Захисника з Горішніх Плавнів відзначили нагородою за подвиг на полі бою

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У березні поточного року Олексій Переятенець, ветеран російсько-української війни, був нагороджений почесною відзнакою за героїчний вчинок із ризиком для життя під час бойових дій.

До повномасштабного вторгнення чоловік працював водієм вантажних автосамоскидів у кар’єрі Єристівського ГЗК, що входить до групи Ferrexpo. Але в лютому 2022 року його життя враз змінилося. Він саме повертався з нічної зміни, коли дружина повідомила, що почалася велика війна.

«Довго не міг у це повірити. Але одразу відчув, що має стати на захист держави, щоб власними силами не дати ворогу наблизитися ще більше, тож помчав до ТЦК» — ділиться Олексій.

Спочатку був у роті охорони. Згодом його перевели до Полтавського 62-го окремого стрілецького батальйону. Виконував обов’язки стрільця-санітара: і сам стріляв, і водночас дбав про побратимів у разі, якщо вони отримували поранення, надаючи їм домедичну допомогу й передаючи до медичної евакуації.

«Я досі пригадую піднесений настрій, який панував у батальйоні — військові вірять і знають, що наша перемога вже незабаром! Саме дружня атмосфера й можливість хоч іноді виходити на зв’язок з дружиною, батьками та рідними добре підтримують навіть у надскладних умовах» — зазначає захисник.

Майже два місяці поспіль він працює майстром виробничого навчання центру технічної експертизи компанії, опанував нову для себе посаду в рамках програми підтримки ветеранів, адже на попереднє робоче місце не зміг повернутися за станом здоров’я.

«Пам’ятаю ці змішані відчуття: радощів, що компанія на мене чекала, що мені готові запропонувати іншу роботу, яка мені підійде за станом здоров’я, і водночас розуміння того, що за кермо автосамоскида вже не сяду… Але вже за місяць з роботою все владналося — якраз у центрі технічної експертизи була вакансія для мене, то я тепер навчаю інших водіїв, допомагаю їм підвищувати свою кваліфікацію, адже добре знаю цю роботу зсередини. Зараз я усвідомлюю, що просто відпрацювати робочу зміну, то одне, а працювати на інженерно-технічній посаді, розробляти навчальні матеріали, відповідаючи за те, щоб інші водії здобули потрібні знання, які зокрема важливі для їхньої безпеки й безпеки їхніх колег, — то зовсім інша й дуже відповідальна справа», — розповідає Олексій.

І досі пригадує піднесений настрій, який панував у батальйоні — військові вірять і знають, що наша перемога вже незабаром! Саме дружня атмосфера й можливість хоч іноді виходити на зв’язок з дружиною, батьками та рідними добре підтримують навіть у надскладних умовах, за його словами.

Додала впевненості й підтримка компанії в рамках програми турботи про ветеранів з-поміж співробітників Ferrexpo, яку було розширено в квітні 2023 року. Крім фізичної й психологічної реабілітації вона включає інформаційний супровід, допомогу з оформленням потрібної документації, санаторно-курортне оздоровлення, й можливість перенавчання, щоб за кілька місяців опанувати нові знання та навички, якщо за станом здоров’я демобілізований не може повернутися на попереднє робоче місце.