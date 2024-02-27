Програму зайнятості населення на 2024-2027 роки прийняли на Полтавщині

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У рамках програми планують створювати нові робочі місця та збільшувати кількість працевлаштованого населення

Сьогодні, 26 квітня на сесії обласної ради депутати підтримали Програму зайнятості населення на 2024-2027 роки. Про це пише пресслужба Полтавської ОВА.

« Серед напрямів програми — професійно-освітня підготовка кадрів, сприяння зайнятості людей з інвалідністю, ВПО, жінок та чоловіків, які виховують дітей. Акцентуємо на розробці короткотермінових програм із робітничих професій для навчання ветеранів війни та членів їхніх сімей. Передбачається й відшкодування роботодавцям частини заробітної плати, що стимулюватиме працевлаштування», — йдеться у повідомленні, з посиланням на слова Філіпа Проніна.

В рамках програми особливу увагу планують приділяти профорієнтації молодого покоління, формуванню мотивації та свідомого вибору професії. Для цього планують проводити інформаційно-консультаційні заходи, обласні конкурси професійної майстерності серед учнів закладів профтехосвіти.

Нагадаємо, понад 1,5 тисячі безробітних торік отримали роботу: працевлаштування у Кременчуці в цифрах.