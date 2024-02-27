Програму зайнятості населення на 2024-2027 роки прийняли на Полтавщині

У рамках програми планують створювати нові робочі місця та збільшувати кількість працевлаштованого населення
Сьогодні, 26 квітня на сесії обласної ради депутати підтримали Програму зайнятості населення на 2024-2027 роки. Про це пише пресслужба Полтавської ОВА.
В рамках програми особливу увагу планують приділяти профорієнтації молодого покоління, формуванню мотивації та свідомого вибору професії. Для цього планують проводити інформаційно-консультаційні заходи, обласні конкурси професійної майстерності серед учнів закладів профтехосвіти.
Нагадаємо, понад 1,5 тисячі безробітних торік отримали роботу: працевлаштування у Кременчуці в цифрах.
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