В Горішніх Плавнях спланували спортивне життя на рік

На засіданні міського відділення Національного олімпійського комітету України затвердили план-графік проведення засідань виконкому, календар спортивно-масових заходів на 2024 рік, і також узгодили кошторис витрат міського відділення та громадської організації «Міська олімпійська спілка» на поточний рік
26 березня відбулося засідання виконкому міського відділення НОК і громадської організації «Міська олімпійська спілка» під головуванням виконавчого директора відділення Миколи Шишлікова. Захід розпочався з хвилини мовчання. Присутні вшанували пам’ять воїнів, які поклали життя в боротьбі з російськими окупантами.
Міський голова, очільник міського відділення НОК Дмитро Биков у зверненні до зібрання наголосив, що «попри війну, громада тримається й розвивається».
Дмитро Биков вказав, що спортсмени громади мають перспективи на участь не лише в Олімпіаді в Парижі, але й у наступній. Але для цього «треба багато працювати».
Фінансування спортивної галузі, зазначив мер, зберігається на рівні минулого року.
Мер подякував засновникам Благодійного фонду Полтавського ГЗК інвестору, підприємцю, меценату Костянтину Жеваго та голові правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Віктору Лотоусу за системну підтримку спортивної галузі Горішніх Плавнів, зазначив, що вони з увагою ставляться до цього важливого напряму розвитку громади.
Затверджено план-графік проведення засідань виконавчого комітету міського відділення: один раз на квартал. Узгоджено кошторис витрат відділення. Учасники виконкому також затвердили календар спортивно-масових заходів, який представив Микола Шишліков. У план включено 14 спортивних заходів НОК України, комплексні змагання, присвячені пам’яті Володимира Мартиненка. Заплановано 26 заходів під патронатом відділення НОК України в Горішніх Плавнях.
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