В Горішніх Плавнях спланували спортивне життя на рік

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На засіданні міського відділення Національного олімпійського комітету України затвердили план-графік проведення засідань виконкому, календар спортивно-масових заходів на 2024 рік, і також узгодили кошторис витрат міського відділення та громадської організації «Міська олімпійська спілка» на поточний рік

26 березня відбулося засідання виконкому міського відділення НОК і громадської організації «Міська олімпійська спілка» під головуванням виконавчого директора відділення Миколи Шишлікова. Захід розпочався з хвилини мовчання. Присутні вшанували пам’ять воїнів, які поклали життя в боротьбі з російськими окупантами.

Міський голова, очільник міського відділення НОК Дмитро Биков у зверненні до зібрання наголосив, що «попри війну, громада тримається й розвивається».

«У громаді діє система фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, розвиваються міські спортивні заклади, зростають юні спортсмени. Триває напружена системна робота з підготовки до участі в Олімпійських іграх, які пройдуть з 26 липня по 11 серпня в Парижі, — підкреслив очільник громади. — Сподіваємося, що хлопцям і дівчатам, які зараз намагаються здобути додаткові олімпійські ліцензії, це вдасться. Є у нас і нові «зірки», що дуже приємно».

Дмитро Биков вказав, що спортсмени громади мають перспективи на участь не лише в Олімпіаді в Парижі, але й у наступній. Але для цього «треба багато працювати».

Фінансування спортивної галузі, зазначив мер, зберігається на рівні минулого року.

«Намагалися зберегти стипендії провідним спортсменам за підсумками спортивних досягнень минулого року на всеукраїнському і міжнародному рівнях. Ухвалено рішення міської ради щодо їх асигнування у поточному році. Вважаю, що для умов воєнного стану в країні у нас на достатньо високому рівні знаходяться питання фінансування спорту взагалі. Щодо спорту високих досягнень — допомагаємо як можемо», — наголосив Дмитро Биков.

Мер подякував засновникам Благодійного фонду Полтавського ГЗК інвестору, підприємцю, меценату Костянтину Жеваго та голові правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Віктору Лотоусу за системну підтримку спортивної галузі Горішніх Плавнів, зазначив, що вони з увагою ставляться до цього важливого напряму розвитку громади.

«Є проблеми з педагогами-тренерами з вітрильного спорту в ДЮСШ № 3, намагаємося їх вирішувати. Маємо дуже вагомі спортивні досягнення за останній місяць у кульовій стрільбі. Тож працюємо далі», — підсумував очільник громади.

Затверджено план-графік проведення засідань виконавчого комітету міського відділення: один раз на квартал. Узгоджено кошторис витрат відділення. Учасники виконкому також затвердили календар спортивно-масових заходів, який представив Микола Шишліков. У план включено 14 спортивних заходів НОК України, комплексні змагання, присвячені пам’яті Володимира Мартиненка. Заплановано 26 заходів під патронатом відділення НОК України в Горішніх Плавнях.