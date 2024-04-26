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У Кременчуці відкрився Центр рекрутингу української армії – людина сама обирає, де хоче служити

Сьогодні, 18:20 Переглядів: 269

 

Центр рекрутингу знаходиться у приміщенні Кременчуцького ЦНАПу

Сьогодні, 26 квітня, у Кременчуці в приміщенні ЦНАПу відкрився Центр рекрутингу української армії. Новий Центр рекрутингу презентував заступник начальника Кременчуцької військової адміністрації Артем Даценко разом з уповноваженим представником Міноборони з питань рекрутингу Олексієм Бежевцем та першим заступником міського голови Володимиром Пелипенком.

— Ми запровадили ініціативу з відкриття рекрутингового центру Міноборони. Це другий такий центр на Полтавщині. Військовим частинам необхідні спеціалісти з відповідним фахом, досвідом, вмотивовані люди. І саме для цього відкриваються такі центри, де можна отримати консультацію, як краще використати свій досвід і знання в ЗСУ, — зазначив Артем Даценко.

Представник Міноборони Олексій Бежевець заявив, що це 17-й Центр рекрутингу, який відкрився в Україні у такому форматі. Він додав, що таких центрів у Полтавській області буде 5 — у кожному районі та в обласному центрі. В понеділок, 29 квітня, відкриваються Центри рекрутингу у Миргороді, Лубнах і Розсошенцях під Полтавою.

— Ми створюємо мережу таких Центрів рекрутингу української армії по всій країні. Для того, щоб в усіх регіонах людина могла прийти й зрозуміти, як вона може долучитися до Сил оборони України. Сьогодні є можливість вибрати посаду та військову частину. І за встановленим алгоритмом, після відповідного навчання, туди потрапити, — пояснив Олексій Бежевець.

Він додав, що ніхто без проходження необхідної підготовки у військові частини не потрапляє.

— Дається можливість спокійно прийти, отримати відповіді на усі питання у цивільному середовищі, у цивільної людини, якою є рекрутер. Дізнатися, які є вакансії? Які частини? Контракт чи мобілізація? Ми закликаємо усіх — приходьте. Сюди можна прийти не один раз, можна телефонувати, можна не залишати свої дані. Це інформаційно-консультативний сервіс, створений для людини. Щоб допомогти знайти себе у Силах оборони України. Не тільки в ЗСУ, а й в Нацгвардії, ДПСУ… Завдання рекрутерів — підшуковувати ту вакансію, яка людині більше підходить. Це про свідомий вибір і можливість себе знайти. Ви потрібні для захисту України! — додав представник Міноборони.

 

Військові пропонують здобувати Перемогу разом

На відкритті виступили представники трьох військових частин: 145-го окремого батальйону територіальної оборони міста Кременчука, 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади та 38-ї окремої бригади морської піхоти.

— Ворог нещадно, метр за метром забирає нашу землю. Ми живемо для своїх дітей — свого майбутнього. Щоб захистити наше майбутнє, наші родини та дітей, ми зобов’язані сьогодні захистити нашу Україну! Запрошую усіх до 145-го батальйону територіальної оборони, бійці якого вже другий рік відважно захищають Україну, — запросив до своєї частини майор Пастушкін.

 

Головний сержант 107-ї реактивної артилерійської бригади розповів, що її підрозділи з 2014 року захищають Україну.

— Завдяки нашим західним партнерам на озброєнні бригади є сучасна техніка, що дозволяє нам виконувати складні бойові завдання. Можливо за рахунок цього під час війни у нас не було втрат. Запрошуємо до нас на військову службу за контрактом, щоб здобувати Перемогу разом. У Центрі будуть наші інформаційні буклети про бригаду з усією інформацією, — розповів головний сержант.

 

Долучитись до 38-ї окремої бригади морської піхоти, яка наразі стримує ворога на південному напрямку, закликав її представник.

— Запрошуємо до нас свідомих, мотивованих людей різного віку і професій. Головна вимога — задовільний стан здоров’я, бо в морській піхоті трішки вищі критерії. Посади є різні, а тому усі охочі зможуть знайти себе у нашій військовій частині. І разом ми здобудемо нашу Перемогу, — запросив майор з морської піхоти.

 

Чим відрізняється Центр рекрутингу від ТЦК

Уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець відповів журналістам на питання, як формується база вакансій у Центрах рекрутингу.

— У першу чергу ми збираємо вакансії в тих військових частинах, які дислокуються в регіоні… Далі ми об’єднуємо усі вакансії з різних регіонів в одну базу. Наразі в ній близько 2 тисяч вакансій. Ще минулого року ми почали співпрацю з 4-ма великими онлайн-платформами, де так само можна побачити вакансії, — пояснив він.

А відповідаючи на головне питання — чим відрізняється Центр рекрутингу від ТЦК, Олексій Бежевець зауважив, що це цивільна установа і в ній працюють цивільні люди.

— Тут не роздають повісток, і в центрі усіх процесів знаходиться людина. Щоб той, хто хоче себе знайти в армії, міг поцікавитися можливостями у Силах оборони, обрати вакансію та зрозуміти, як потрапити на конкретну посаду в конкретну частину. Тут надається консультативно-інформаційна допомога, — зазначив представник Міноборони.

 

Олексій Бежевець додав, що мотивація у тих, хто приходить до таких центрів, різна. Хтось має патріотичні переконання й розуміє, що Батьківщину треба захищати. У когось інші мотиви. Сьогодні це може бути й матеріальний чинник. Тому, що грошове забезпечення військових від 20 до 120 тисяч гривень й більше.

— Для нас важливо, що людина свідомо, самостійно робить вибір. Вона є добровольцем і йде в армію захищати свою Батьківщину. Такий мотивований військовослужбовець є пріоритетом для ЗСУ, — пояснив він.

Представник Міноборони розповів, що серед тих, хто звертається до Центрів рекрутингу, близько 15-20% жінок.

— Зараз жодних обмежень по посадах для жінок в армії немає. Вони рівні у своїх правах і можливостях. І можуть себе реалізувати на військовій службі нарівні з чоловіками, — зазначив Олексій Бежевець.

Він додав, що задача рекрутера — зв’язати людину з військовою частиною, яка розмістила вакансію, щоб отримати відповіді на усі питання щодо служби.

— Відсів кандидатів відбувається на етапі оформлення. У першу чергу — це стан здоров’я… Далі досліджується мотивація кандидата та він проходить психологічний відбір, — пояснив Олексій Бежевець.

 

Перші кандидати рекрутингового центру

По завершенні презентації у Центрі рекрутингу прийняли двох перших відвідувачів. Журналісти поспілкувалися з першим з них та запитали, чого він прийшов до Центру.

— Захотів на контракт, бо мобілізацію проводять з 25-ти, а мені хочеться долучитися до лав ЗСУ. Сказали, що підберуть вакансію. Хочу служити в 107-й бригаді… Батьки спочатку ставилися до мого бажання негативно, а зараз вже нормально. Їх переконало те, що вітчим служить і багато друзів вже служать у ЗСУ, — пояснив 20-річний Богдан з Кременчука.

 

Наприкінці зустрічі представниця рекрутингового центру української армії Вероніка Масляк розповіла, що в Центрі буде налагоджена комунікація з військовими частинами та запросила приходити на консультацію.

— Люди можуть приходити з будь-якими питаннями… У нас є багато вакансій і можна підібрати за запитом… Ми пояснюємо, що саме передбачає кожна посада… Рекрутер підшукує людині можливість краще себе реалізувати. У людини є хоббі, і вона може цим займатися й далі, але для перемоги. Можна й телефонувати, — пояснила Вероніка.

Цілодобовий телефон гарячої лінії рекрутингу — 0661715429

 

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Автор: Віктор Крук Відео: Артем Коваленко
Теги: рекрутинг ЦНАП центр Кременчуцька РВА Міноборони
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