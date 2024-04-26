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На сесії погодили виділення 1,5 млн грн на облаштування «Алеї Пам’яті»

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 197

 

З'явиться алея з портретами загиблих героїв у парку «Слави»

Сьогодні на сесії міської ради внесли зміни та затвердили виконавців облаштування «Алеї пам’яті» у парку «Слави».

«Балансоутримувачем даного об’єкту є «Благоустрій Кременчука», а він підпорядковується департаменту ЖКГ (житлово-комунального господарства — ред.). Ми додаємо департамент ЖКГ і «Благоустрій Кременчука», як відповідальних виконавців», — сказав міський голова.


На облаштування «Алеї Пам’яті» зі Стабілізаційного фонду виділили 1,5 млн грн. Ще 100 тисяч виділять протягом 2025-2026 років. 
Нагадаємо, 16 квітня відповідне рішення погодили на засіданні виконкому.
Раніше розглядали варіант розмістити «Алею Пам’яті» з фотографіями та інформацією про понад 200 захисників України, які родом з Кременчука, на площі Перемоги, біля міськвиконкому. Водночас йшла мова про встановлення у парку Слави пам’ятника «ДНК пам’яті».

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: Кременчук війна алея пам'яті
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