На сесії погодили виділення 1,5 млн грн на облаштування «Алеї Пам’яті»

Сьогодні на сесії міської ради внесли зміни та затвердили виконавців облаштування «Алеї пам’яті» у парку «Слави».
На облаштування «Алеї Пам’яті» зі Стабілізаційного фонду виділили 1,5 млн грн. Ще 100 тисяч виділять протягом 2025-2026 років.
Нагадаємо, 16 квітня відповідне рішення погодили на засіданні виконкому.
Раніше розглядали варіант розмістити «Алею Пам’яті» з фотографіями та інформацією про понад 200 захисників України, які родом з Кременчука, на площі Перемоги, біля міськвиконкому. Водночас йшла мова про встановлення у парку Слави пам’ятника «ДНК пам’яті».
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